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В Москве неизвестные стреляли в бойца Расула Мирзаева

Боец серьезно не пострадал

  • 31.12.2016 11:52
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Fight Nights
© Fight Nights

В Москве на улице Восточная неизвестные люди совершили вооруженное нападение на известного бойца Расула Мирзаева.

Информацию о происшествии подтвердил источник в правоохранительных органах столицы.

— Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Пресс-служба полиции также подтвердила инцидента с 30-летним спортсменом.
— В Москве на улице Восточная неизвестные люди совершили вооруженное нападение на известного бойца Расула Мирзаева, — сообщили в пресс-службе полиции.

Источник — ТАСС

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