В Москве неизвестные стреляли в бойца Расула Мирзаева

В Москве на улице Восточная неизвестные люди совершили вооруженное нападение на известного бойца Расула Мирзаева.
Информацию о происшествии подтвердил источник в правоохранительных органах столицы.
— Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован, — сообщил источник в правоохранительных органах.
Пресс-служба полиции также подтвердила инцидента с 30-летним спортсменом.
— В Москве на улице Восточная неизвестные люди совершили вооруженное нападение на известного бойца Расула Мирзаева, — сообщили в пресс-службе полиции.
Источник — ТАСС
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