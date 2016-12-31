В Москве неизвестные стреляли в бойца Расула Мирзаева

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В Москве на улице Восточная неизвестные люди совершили вооруженное нападение на известного бойца Расула Мирзаева.



Информацию о происшествии подтвердил источник в правоохранительных органах столицы.

— Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован, — сообщил источник в правоохранительных органах.



Пресс-служба полиции также подтвердила инцидента с 30-летним спортсменом.

— В Москве на улице Восточная неизвестные люди совершили вооруженное нападение на известного бойца Расула Мирзаева, — сообщили в пресс-службе полиции.

Источник — ТАСС

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