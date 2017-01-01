Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Аманда Нуньес нокаутировала Ронду Роузи в первом раунде

Бразильянка нокаутировала американку на 48-й секунде боя

  • 01.01.2017 14:57
  • 274 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Аманда Нуньес нокаутировала Ронду Роузи в первом раунде
В главном бое шоу UFC 207 между чемпионкой UFC в легчайшем весе Амандой Нуньес и экс-чемпионкой Рондой Роузи победа осталась за Нуньес. Зато американка Роузи, вернувшаяся на помост после 13-месячного перерыва, гарантированно получит 3 млн долларов. Гонорар бразильской спортсменки, к слову, намного меньше – «всего» 200 тыс. долларов. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.