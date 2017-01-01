В главном бое шоу UFC 207 между чемпионкой UFC в легчайшем весе Амандой Нуньес и экс-чемпионкой Рондой Роузи победа осталась за Нуньес. Зато американка Роузи, вернувшаяся на помост после 13-месячного перерыва, гарантированно получит 3 млн долларов. Гонорар бразильской спортсменки, к слову, намного меньше – «всего» 200 тыс. долларов.





Источник — Sport.ua

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