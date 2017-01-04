может, на его примере научатся другие игроки Динамо: если Суркис что-то обещает и просит подписат...

Ахаха, как и говорилось, только открылось трансферное окно, а Ярмолу уже продают

ахаха ето суркис сам пишет чтоб нерастраивался Андрюха

как только шахтер продает игроков у динамо истерия и начинают рости миллионы на бревне ярмоле он...

а реал вже продав роналду, щоб купити мегазірку з ????