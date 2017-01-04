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Издевательская победа Коди Гарбрандта над Домиником Крузом

Американец одержал 11 побед в 11-ти боях

  • 04.01.2017 17:42
  • 218 просмотров
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MMAjunkie
© MMAjunkie

Американец Коди Гарбрандт одержал победу над земляком Домиником Крузом единогласным решением судей. Но как! «В темпе вальса»!

Источник — Sport.ua

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