Американец Коди Гарбрандт одержал победу над земляком Домиником Крузом единогласным решением судей. Но как! «В темпе вальса»!
Источник — Sport.ua
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Американец Коди Гарбрандт одержал победу над земляком Домиником Крузом единогласным решением судей. Но как! «В темпе вальса»!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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