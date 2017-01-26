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В пробах российских бойцов MMA обнаружен остарин

Еще несколько спортсменов могут быть дисквалифицированы

  • 26.01.2017 20:36
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В допинг-пробах бойцов MMA Руслана Магомедова и Зубайры Тухугова был обнаружен запрещенный препарат.
— У Зубайры, Поветкина и у меня найден в пробах остарин. Сейчас я пытаюсь доказать, что не принимал этот препарат, — сказал Магомедов.

Напомним, 17 декабря Поветкин должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, однако в день поединка стало известно о положительной допинг-пробе российского боксера от 6 декабря. Позже поступила информация, что в анализах спортсмена от 13 и 15 декабря не было найдено запрещенных веществ.

Источник — Sportbox

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