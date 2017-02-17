Ринг-гёрлз Арианни Селесте и Крисси Блэйр были приятно удивлены во время церемонии взвешивания для UFC 208 – болельщики поздравили их с Днём Святого Валентина шариками и конфетами.

Судя по последним фото в Instagram, Арианни серьезно подготовилась ко Дню всех влюбленных – пару дней назад она опубликовала серию соблазнительных фотографий в красном белье.

Эти снимки еще раз доказывают, что она не зря удостоилась титула спортсменки года по версии UFC, а также шесть раз получала премию «World MMA Awards» в категории «Ринг-гёрл года».

Публикация от Arianny Celeste UFC® (@ariannyceleste) Фев 12 2017 в 6:49 PST

Публикация от Arianny Celeste UFC® (@ariannyceleste) Янв 28 2017 в 11:13 PST

Публикация от Arianny Celeste UFC® (@ariannyceleste) Янв 14 2017 в 5:56 PST

Публикация от Arianny Celeste UFC® (@ariannyceleste) Фев 11 2017 в 1:53 PST

Публикация от Arianny Celeste UFC® (@ariannyceleste) Фев 9 2017 в 2:49 PST

Публикация от Arianny Celeste UFC® (@ariannyceleste) Фев 8 2017 в 4:43 PST

В этом году американская модель выпустила персональный календарь, съемки для которого проходили на живописном острове Пуэрто-Рико.