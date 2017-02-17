Ринг-гёрлз Арианни Селесте и Крисси Блэйр были приятно удивлены во время церемонии взвешивания для UFC 208 – болельщики поздравили их с Днём Святого Валентина шариками и конфетами.
Судя по последним фото в Instagram, Арианни серьезно подготовилась ко Дню всех влюбленных – пару дней назад она опубликовала серию соблазнительных фотографий в красном белье.
Эти снимки еще раз доказывают, что она не зря удостоилась титула спортсменки года по версии UFC, а также шесть раз получала премию «World MMA Awards» в категории «Ринг-гёрл года».
В этом году американская модель выпустила персональный календарь, съемки для которого проходили на живописном острове Пуэрто-Рико.
Автор — Виктор Курко, Sport.ua
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