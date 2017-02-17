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ДЕВУШКА ДНЯ. Ринг-гёрл Арианни Селесте

Соблазнительная американка получила валентинку прямо во время взвешивания

  • 17.02.2017 17:21
  • 1777 просмотров
  • 4 комментария
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ДЕВУШКА ДНЯ. Ринг-гёрл Арианни Селесте

Ринг-гёрлз Арианни Селесте и Крисси Блэйр были приятно удивлены во время церемонии взвешивания для UFC 208 – болельщики поздравили их с Днём Святого Валентина шариками и конфетами.

Судя по последним фото в Instagram, Арианни серьезно подготовилась ко Дню всех влюбленных – пару дней назад она опубликовала серию соблазнительных фотографий в красном белье.

Эти снимки еще раз доказывают, что она не зря удостоилась титула спортсменки года по версии UFC, а также шесть раз получала премию «World MMA Awards» в категории «Ринг-гёрл года».

В этом году американская модель выпустила персональный календарь, съемки для которого проходили на живописном острове Пуэрто-Рико.

Автор — Виктор Курко, Sport.ua

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Комментарии
    rem
      rem, 17.02.2017 17:27
    +1
    пятницо?
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 17.02.2017 17:30
    +3
    Симпатична любителька червоного
    Ссылка
    shacur1983
    shacur1983, 17.02.2017 17:48
    0
    А какого спорта?))) Или уже не важно?))))
    Ссылка
    Victorious
    online
      Victorious, 17.02.2017 17:52
    0
    shacur1983, 17.02.2017 17:48
    А какого спорта?))) Или уже не важно?))))
    UFC видней
    Ссылка
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