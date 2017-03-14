В США состоялся региональный турнир промоушена Shamrock FC. В одном из поединков встречались легковесы Алан Васкес и Алекс Сазарес.
Бой закончился зрелищным двойным нокаутом. Победу присудили Алану Васкесу, который отделался сломанным носом, но смог быстрее восстановитсься после удара.
Источник — Советский спорт
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