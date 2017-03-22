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ВИДЕО ДНЯ. Боец ММА едва не задушил рефери

Джо Нэм оказалася в нокауте, но не успокоился

  • 22.03.2017 18:59
  • 694 просмотров
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Метки
LowKick MMA
© LowKick MMA

В поединке ММА между Джо Нэмом и Райсом Бринком рефери зафиксировал нокаут Нэма. И едва не поплатился за это:

Источник — Sport.ua

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