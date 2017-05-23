Александр ГУСТАФССОН: «Я могу побить Дэниэля Кормье и Джона Джонса»

Шведский боец смешанных единоборств Александр Густафссон 28 мая встретится в поединке с Гловером Тейшейрой на своей родине. После этого боя в Швеции Густафссон будет нацелен на матчи-реванши и надеется добраться до действующего чемпиона UFC в полутяжелой весовой категории Даниэля Кормье и экс-чемпиона Джона Джонса.

«Наша работа довольно сложна. Если ты успешен, то ты побеждаешь, и все хотят разделить с тобой победу. Но стоит проиграть, и люди начинают идти против тебя.

Кормье выдающийся чемпион, как и Джон Джонс. В обоих боях я оказывался вторым, и это было тяжело пережить. Результат обескураживал. Я был на пути к статусу чемпиона. Из этого опыта мне просто нужно извлечь то, что в каждой области мне нужно развиваться. Этим я и занимаюсь.

С возрастом и обретением опыта я начал понимать, что психология настолько же важна, как и физическая подготовка. Я знаю, что способен стать лучшим бойцом планеты. Я знаю, что могу стать чемпионом, что могу побить Кормье, что могу побить Джона Джонса.

Сейчас я все свое внимание уделяю Тейшейре. После него я побью всех, кому проигрывал. Я хочу завоевать этот пояс чемпиона.

Думаю, что Гловер не делает того, что делаю я на тренировках. На каждой тренировке я полностью погружаюсь в трудности».