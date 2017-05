Майкл БИСПИНГ: «Я бегаю от Ромеро? Да я едва хожу!»

Чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг пока не готов проводить бои и ожидает, что UFC введет временный пояс чемпиона, поскольку он летом не сможет проводить бои из-за проблем с коленом. «Насколько я понимаю, Джордж Сент-Пьер все еще хочет драться со мной. А я хочу драться с Джорджем. В июле боя не было бы в любом случае, судя по слухам в компании. К тому же мое колено не было бы готово к бою в июле. В UFC сказали, что если я не могу драться в июле, то они введут временный пояс чемпиона. Насколько я понимаю, они сделают временный пояс, хотя я не разговаривал с руководством на эту тему. Но я точно не могу драться в июле, — произнес Биспинг в подкасте Believe You Me. — Меня бесят выкрики от фанатов: «Хватит бегать от Йоэля». Да я едва ходить то могу, не то, что бегать! Я даже пешком уйти от Ромеро не смогу.

Сегодня-завтра я поговорю с Даной Уайтом и узнаю, что происходит. Если Сент-Пьер будет драться в полусредней весовой категории, то с Тайроном Вудли, и победит его».