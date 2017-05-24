Даниэль КОРМЬЕ: «Стипе Миочич отправится спать в бою с Энтони Джошуа»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье в недавнем эфире на FOX Sports обсудил тенденцию появления возможных боев по боксу с участием бойцов UFC. Напомним, что помимо Конора Макгрегора, свое желание провести боксерские поединки уже не раз высказывали Джими Манува и Стипе Миочич. Кормье заявил, что понимает мотивацию Макгрегора, который может заработать большое количество денег, но остальным бойцам не получить подобных гонораров, кроме того, они рискуют проиграть тяжелым нокаутом.

«Посмотрите, Джеймс Тони дрался в UFC и был избит, — говорит Даниэль. — У нас нет никаких проблем с тем, чтобы показывать снова и снова, как Тони был избит Рэнди Кутюром. И эти боксерские промоутеры будут постоянно крутить видео, как чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич отправится спать в бою с Энтони Джошуа. Или может быть там будет Джими Манува. Давай, Джими, отправься-ка спать в бою с Дэвидом Хэем. Эти чуваки уснут там, и это будет позорище».

«Макгрегор может сделать это, так как он заработает несравнимо больше денег. Он может драться с Мейвезером, но как я говорил это снова и снова — он проиграет. Остальные парни не смогут заработать таких денег, и кроме того, еще отправятся в нокаут. Таким образом, это все нехорошо для UFC. Конор, снимаю шляпу перед тобой, ты заработаешь свои деньги, но не усни там, что вполне может произойти».