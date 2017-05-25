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Стипе МИОЧИЧ: «Могу дать конкурентный бой Энтони Джошуа»

Чемпион UFC - о возможном боксерском поединке с Джошуа

  • 25.05.2017 16:38
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Fight Sports. Стипе Миочич
© Fight Sports. Стипе Миочич
Чемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич поддерживает идею сражения в боксе с чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа. 
 
«Если мой бой с Джошуа произойдет, то сражение будет ярким. Полагаю, что могу многих удивить. Давайте сделаем это! Он отличный парень, сильный спортсмен и заслужил титул чемпиона. Думаю, что могу дать ему конкурентный бой, — цитирует Миочича mmafighting.com. — Я много боксирую, и раньше занимался боксом. Я буду в порядке. Он сильный боец, лучший в мире. Но и я тоже довольно силен».

Источник — Allboxing.ru

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