Жозе АЛЬДО: «Реванш с Макгрегором никогда не произойдет»

Чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо заявил, что уже не верит в то, что ему когда-то удастся провести реванш с Конором Макгрегором. «Все говорят об этом сегодня, и я не понимаю почему? — сказал Жозе во время телефонной пресс-конференции с журналистами. — С одной стороны Конор сделал хорошее дело, когда он привлек столько внимания к дивизиону и ко мне. Но с другой стороны, если мы говорим о бое, то это в прошлом. Меня продолжают спрашивать — хочу я или не хочу драться с ним снова? Это не мое дело. Это решает UFC, и мы знаем, что этого никогда не произойдет. Я даже не знаю, вернется ли он в бои. UFC пыталась устроит нам второй бой, но Конор не принял его, потому что знает, что то, что произошло — уже не повторится. Мне не нужно беспокоится о том, что Конор делает или не делает. Я боец UFC, и я лучший полулегковес. Я должен фокусироваться на тренировках и развитии, чтобы защитить мой пояс».

Также Жозе высказался о своем будущем оппоненте Максе Холлауэе: «Я думаю, что Макс — сложный вызов. Я ожидал, что встречусь с ним. Я стараюсь следить за каждым бойцом, подающим надежды. Я цель для них. Все хотят встретиться с чемпионом, поэтому я изучаю каждого молодого бойца, который приходит в дивизион. Это очередной тест для меня. Он молодой парень, жаждущий победить. Но он очередной боец, который потерпит неудачу».