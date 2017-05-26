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UFC подписал контракт с одним из лучших кикбоксеров мира

Гёкхан Саки дебютирует в UFC уже в этом году

  • 26.05.2017 12:33
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kimnereli.net. Гёкхан Саки
© kimnereli.net. Гёкхан Саки
Промоутерская компания UFC подписала контракт с одним из лучших кикбоксеров мира 33-летним Гёкханом Саки.
 
Спортсмен дебютирует в UFC уже в этом году.
 
Гёкхан Саки является бывшим чемпионом организации Glory в полутяжелом весе. За свою карьеру в кикбоксинге он одержал 83 победы (59 - нокаутами) и потерпел 12 поражений.
 
Саки выразил желание выступить на турнире UFC Fight Night 115, который состоится в сентябре в Роттердаме.
 
Также добавим, что Саки уже имеет опыт выступления в ММА. В 2004 году он проиграл техническим нокаутом Джеймсу Зикичу.

Источник — Советский спорт

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