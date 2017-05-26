UFC подписал контракт с одним из лучших кикбоксеров мира

Промоутерская компания UFC подписала контракт с одним из лучших кикбоксеров мира 33-летним Гёкханом Саки.
Спортсмен дебютирует в UFC уже в этом году.
Гёкхан Саки является бывшим чемпионом организации Glory в полутяжелом весе. За свою карьеру в кикбоксинге он одержал 83 победы (59 - нокаутами) и потерпел 12 поражений.
Саки выразил желание выступить на турнире UFC Fight Night 115, который состоится в сентябре в Роттердаме.
Также добавим, что Саки уже имеет опыт выступления в ММА. В 2004 году он проиграл техническим нокаутом Джеймсу Зикичу.
Источник — Советский спорт
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