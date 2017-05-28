Рори Макдональд планирует забрать два пояса чемпиона Bellator

Претендент на пояс чемпиона Bellator в полусредней весовой категории Рори Макдональд надеется в сентябре забрать пояс чемпиона, а в конце года забрать пояс в средней весовой категории. «Я хотел бы сразиться за титул чемпиона в средней весовой категории, возможно в концу года, если на это время запланирован большой турнир и чемпион доступен, — заявил Макдональд. — Я не заглядываю за спину действующему чемпиону в полусредней весовой категории. Просто озвучиваю предложения на случай, что все пойдет по плану и гладко. Очень приятно было бы провести поединок в конце года за титул в среднем весе. Когда состоится бой с чемпионом в полусреднем весе? Надеюсь, что в сентябре».

Напомним, что 24 июня чемпион в полусредней весовой категории Дуглас Лима будет защищать пояс в бою с Лоренцом Ларкиным на турнире Bellator 180 в Нью-Йорке.