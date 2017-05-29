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Александр Густафссон нокаутировал Гловера Тейшейру

Рефери остановил поединок в 5-м раунде

  • 29.05.2017 13:36
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sherdog.com. Александр Густафссон - Гловер Тейшейра
© sherdog.com. Александр Густафссон - Гловер Тейшейра
В Стокгольме завершился главный бой шоу UFC Fight Night 109 между Александром Густафссоном и Гловером Тейшерой. Первый раунд прошел в равной борьбе с небольшим преимуществом Александра. В начале второго раунда у Тейшейры были удачные моменты, однако вскоре Густафссон провел многоударную комбинацию, после которой Гловер оказался полу. Тейшейра продолжил бой, но в дальнейшем поединок полностью был взят под контроль Александром.
 
Густафссон действовал намного быстрее и активнее своего соперника. Особенно большой ущерб Тейшере доставляли апперкоты шведа. В начале пятого раунда, после трех пропущенных апперкотов подряд, Гловер оказался на полу, и рефери остановил поединок.

Источник — Allboxing.ru

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