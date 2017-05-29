В Стокгольме завершился главный бой шоу UFC Fight Night 109 между Александром Густафссоном и Гловером Тейшерой. Первый раунд прошел в равной борьбе с небольшим преимуществом Александра. В начале второго раунда у Тейшейры были удачные моменты, однако вскоре Густафссон провел многоударную комбинацию, после которой Гловер оказался полу. Тейшейра продолжил бой, но в дальнейшем поединок полностью был взят под контроль Александром.





Эффектная победа Густафссона над Тейшейрой: pic.twitter.com/J5uC43z2Py — Yuri Tarantin (@YuriTarantin) May 29, 2017 Густафссон действовал намного быстрее и активнее своего соперника. Особенно большой ущерб Тейшере доставляли апперкоты шведа. В начале пятого раунда, после трех пропущенных апперкотов подряд, Гловер оказался на полу, и рефери остановил поединок.