14 июня в киевском Дворце спорта состоится самый престижный турнир в Украине по смешанныс єдиноборства в Украине. В рамках турнира состоятся титульные бои за поясы чемпионов мира по версии WWFC, а также бои с участием лучших профессиональных бойцов Украины, Европы, Америки и Средней Азии.
Начало турнира в 19.00.
Источник — Sport.ua
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