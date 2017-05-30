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Международный турнир по смешанным единоборствам WWFC в Киеве

Самый престижный MMA турнир в Украине

  • 30.05.2017 14:50
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Метки
Sport.ua
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14 июня в киевском Дворце спорта состоится самый престижный турнир в Украине по смешанныс єдиноборства в Украине. В рамках турнира состоятся титульные бои за поясы чемпионов мира по версии WWFC, а также бои с участием лучших профессиональных бойцов Украины, Европы, Америки и Средней Азии.

Начало турнира в 19.00.

Источник — Sport.ua

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