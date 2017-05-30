Мэтт МИТРИОН: «Емельяненко — легенда, но я нокаутирую его»

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион ожидает поддержку даже от стен во время поединка с Федором Емельяненко на турнире Bellator 180, который состоится 24 июня в Нью-Йорке на арене Мэдисон-сквер-гарден.

«Я не дерусь в расчетливом безопасном стиле. Я дерусь ожесточенно. У Федора будет много забот в бою, — рассказал Мэтт в проморолике Bellator. — Федор это легенда, но я вернулся домой. Я играл в американский футбол на стадионе Giants, а теперь дерусь с величайшим тяжеловесом в истории ММА и нокаутирую его в Мэдисон-Сквер-Гарден. У меня есть потенциал для того, чтобы увековечить свое имя на стене богов Мэдисон-Сквер-Гарден».