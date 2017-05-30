Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мэтт МИТРИОН: «Емельяненко — легенда, но я нокаутирую его»

Американец рассчитывает победить россиянина в Нью-Йорке

  • 30.05.2017 18:51
  • 372 просмотров
  • 0 комментария
Метки
BJPenn.com. Мэтт Митрион
© BJPenn.com. Мэтт Митрион
Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион ожидает поддержку даже от стен во время поединка с Федором Емельяненко на турнире Bellator 180, который состоится 24 июня в Нью-Йорке на арене Мэдисон-сквер-гарден. 
 
«Я не дерусь в расчетливом безопасном стиле. Я дерусь ожесточенно. У Федора будет много забот в бою, — рассказал Мэтт в проморолике Bellator. — Федор это легенда, но я вернулся домой. Я играл в американский футбол на стадионе Giants, а теперь дерусь с величайшим тяжеловесом в истории ММА и нокаутирую его в Мэдисон-Сквер-Гарден. У меня есть потенциал для того, чтобы увековечить свое имя на стене богов Мэдисон-Сквер-Гарден».

Источник — Allboxing.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.