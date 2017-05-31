14 июня в киевском Дворце спорта состоится 7-й турнир WWFC. О подробностях шоу рассказал Денис Перч, вице-президент WWFC:
Источник — Sport.ua
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14 июня в киевском Дворце спорта состоится 7-й турнир WWFC. О подробностях шоу рассказал Денис Перч, вице-президент WWFC:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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