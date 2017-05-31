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Денис ПЕРЧ: «Во время вечера бокса в Киеве пройдут 14 боев»

Вице-президент WWFC рассказал о шоу, которое пройдет в столице

  • 31.05.2017 14:24
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Денис ПЕРЧ: «Во время вечера бокса в Киеве пройдут 14 боев»

14 июня в киевском Дворце спорта состоится 7-й турнир WWFC. О подробностях шоу рассказал Денис Перч, вице-президент WWFC:

Источник — Sport.ua

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