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Максим Шацких может войти в тренерский штаб Динамо 14:50 — Юрий Алпатов Уважаемый автор поста добрый день, интересно ваше мнение вы ходите по магазинам, рынкам??, смотри... 14:31 — leejohn этот, мягко говоря, Суркис уже задолбал закапывать Динамо. Возьми нормального тренера, купи норма...