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Денис БЕРИНЧИК: «Смешанными единоборствами интересуюсь лет пять»

Украинский боксер рассказал о своем отношении к ММА

  • 02.06.2017 19:29
  • 202 просмотров
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Денис Беринчик
© Денис Беринчик

Украинский боксер Денис Беринчик накануне 7-го турнира WWFC рассказал о своем отношении к смешанным единоборствам:

Источник — Sport.ua

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