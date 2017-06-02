Мигель КОТТО: «Бой Мейвезер - Макгрегор не нужен ни боксу, ни ММА»

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 36-летний пуэрториканец Мигель Котто отметил, что ожидаемый бой между суперзвездами бокса и ММА Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором не нужен этим видам спорта.

«Бокс не нуждается в какой-либо звезде смешанных единоборств, и в то же время MMA не нуждается в боксе, — считает Котто. — У бокса достаточно звезд, чтобы развиваться самостоятельно», — сказал Котто.