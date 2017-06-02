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Мигель КОТТО: «Бой Мейвезер - Макгрегор не нужен ни боксу, ни ММА»

Экс-чемпион мира считает, что и бокс, и ММА самодостаточны

  • 02.06.2017 21:05
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Golden Boy. Мигель Котто
© Golden Boy. Мигель Котто
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 36-летний пуэрториканец Мигель Котто отметил, что ожидаемый бой между суперзвездами бокса и ММА Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором не нужен этим видам спорта.
 
«Бокс не нуждается в какой-либо звезде смешанных единоборств, и в то же время MMA не нуждается в боксе, — считает Котто. — У бокса достаточно звезд, чтобы развиваться самостоятельно», — сказал Котто. 

Источник — Allboxing.ru

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