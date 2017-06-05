Джо РОГАН: «Макгрегор — величайший полулегковес в истории»

Вряд ли там что то будет. Столько людей смотрело и ни кто в целом свете не додумался записать . ...

Кому нужна запись матча - вот тут смотрите, возможно будет: https://rutracker.org/forum/viewforum...

Цікава думка, було б прекрасно якщо так усе й станеться. Румунка фаворит, і шансів начебто й неба...

Кстати, по поводу следующего матча Элина на пресс-конференции сказала, что играет послезавтра. Чт...

Ребят, кто найдёт полную запись матча - киньте ссылку, пожалуйста!

Элька разошлась не на шутку ))) Маладцаааааааа