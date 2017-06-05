Джо РОГАН: «Макгрегор — величайший полулегковес в истории»

Комментатор UFC Джо Роган высказался на тему того, кого он считает величайшим бойцом в истории полулегкого дивизиона UFC.
«Я должен сказать, что Конор Макгрегор является самым великим полулегковесом за все время, — заявил Джо. — Он нокаутировал Жозе Алдо, который несомненно был величайшим. С точки зрения того, у кого больше побед, то конечно это Алдо. Но мы тут не занимаемся математикой в ММА, у нас есть два парня, которые дрались друг с другом. Вы задаете вопрос — кто является самым великим за все время? Это Алдо, потому что он полил всех этих парней? Конечно нет, эти двое дрались и Конор расправился с ним Так что это звание принадлежит Конору. Нет никакой другой метрики. Нет другой метрики ,кроме нокаута. Это самый важный фактор».
Источник — Allboxing.ru
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