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Бывший боец UFC Коппенхейвер приговорен к пожизненному заключению

35-летний спортсмен будет иметь право на условно-досрочное освобождение, когда ему исполнится 71 год

  • 06.06.2017 08:05
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NY Daily News. Кристи Мак и Джонатан Коппенхейвер
© NY Daily News. Кристи Мак и Джонатан Коппенхейвер
Бывший боец UFC Джонатан Коппенхейвер по прозвищу «Боевая машина» приговорен к пожизненному заключению за похищение, сексуальное насилие и избиение.
 
В начале марта суд присяжных в Лас-Вегасе признал Коппенхейвера невиновным в двух случаях покушения на убийство, но обвинил в 29 нарушениях закона.
 
В 2014 году Коппенхейвер напал на свою бывшую девушку, порноактрису Кристи Мак, и ее спутника Кори Томаса дома у девушки. Мак получила несколько травм, включая переломы и проткнутое легкое. У Томаса был сломан нос и вывихнуто плечо. Кроме того, Коппенхейвера признали виновным в нападении сексуального характера.
 
35-летний спортсмен будет иметь право на условно-досрочное освобождение, когда ему исполнится 71 год.

Источник — Газета.ru

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