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Стипе МИОЧИЧ: «Я хотел бы показать свои навыки в бою с Джошуа»

Чемпион UFC уверен, что победил бы боксера в очном поединке

  • 07.06.2017 11:54
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sherdog.com. Стипе Миочич
© sherdog.com. Стипе Миочич
Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич не теряет надежды провести бой по правилам бокса против Энтони Джошуа. 
 
«Думаю, что это был бы великий бой, — заявил Миочич. — Он удивительный боец. Думаю, что это было бы большим событием, что-то совершенно новое. Я хотел бы показать свои навыки. Джошуа — удивительный боец, у него не отнять этого. Конор пытается сделать это. Это будет большое событие разных промоушенов, я хочу быть частью этого.
 
Я выигрывал Золотые перчатки и другие турниры. Я просто люблю драться. Я думаю, что это был бы большой бой. Думаю, что люди хотят увидеть это. Я полностью уверен в себе. Я пойду туда и покажу все, что имею. У меня лучшие тренеры в мире, и я готов к этому бою».

Источник — Allboxing.ru

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