Стипе МИОЧИЧ: «Я хотел бы показать свои навыки в бою с Джошуа»

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич не теряет надежды провести бой по правилам бокса против Энтони Джошуа.

«Думаю, что это был бы великий бой, — заявил Миочич. — Он удивительный боец. Думаю, что это было бы большим событием, что-то совершенно новое. Я хотел бы показать свои навыки. Джошуа — удивительный боец, у него не отнять этого. Конор пытается сделать это. Это будет большое событие разных промоушенов, я хочу быть частью этого.

Я выигрывал Золотые перчатки и другие турниры. Я просто люблю драться. Я думаю, что это был бы большой бой. Думаю, что люди хотят увидеть это. Я полностью уверен в себе. Я пойду туда и покажу все, что имею. У меня лучшие тренеры в мире, и я готов к этому бою».