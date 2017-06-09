WWFC 7: расписание мероприятий перед турниром в Киеве

14 июня 2017 года в 19:00 в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1) состоится грандиозный турнир по смешанным единоборствам под эгидой всемирной лиги World Warriors Fighting Championship – WWFC 7, в рамках которого пройдут 14-ть увлекательных поединков, а главным событием станут бои за титулы чемпиона мира по версии WWFC между украинскими спортсменами и представителями США и Франции.

Благодаря WWFC, стремительное развитие ММА не проходит мимо Украины, а почитатели бескомпромиссных сражений в смешанном стиле имеют возможность наблюдать это неповторимое зрелище не только на телевизионных экранах, но и вживую. Визитная карточка каждого турнира – взрывоопасная смесь спорта и шоу. Та, что не терпит равнодушия, и потому с каждым разом расширяет армию болельщиков этого вида спорта.

В преддверии WWFC участники турнира продемонстрируют свою готовность на открытой тренировке, а накануне выхода в клетку-гексагон пройдут традиционную процедуру официального взвешивания.

Открытая тренировка бойцов состоится в понедельник, 12 июня, в City Beach Club (ул. Антоновича, 176). Начало – в 16:30. В мероприятии примут участие:

— Трэвис «Железный Человек» Фултон (США)

Рекорд: 253-52-10

Титулы и звания: 2-й дан; черный пояс по американскому кэнпо; чемпион США ISСF по ММА; 3-кратный чемпион мира IFС по ММА; чемпион мира WVC-6 по вале-тудо.

— Сергей «Полярный Медведь» Спивак (Украина)

Рекорд: 6-0

Титулы и звания: 2-кратный чемпион мира по рукопашному бою; чемпион Европы по универсальному бою и по джиу-джитсу; чемпион Молдовы по боевому самбо, джиу-джитсу, дзю-до и самбо; победитель трёх турниров WWFC.

— Сергей Гузев (Украина)

Рекорд: 16-3

Титулы и звания: мастер спорта международного класса по панкратиону; обладатель Кубка мира по панкратиону; чемпион клубного чемпионата по смешанным единоборствам M-1 Selection Украина (2010 г.); лучший боец клубного чемпионата по смешанным единоборствам M-1 Selection Украина (2010 г.).

— Энтони Грондин (Франция)

Рекорд: 5-0

Титулы и звания: победитель турнира WWFC Cage Encounter 4; 5-й номер в рейтинге бойцов-профи среднего веса Франции; 42-й номер в рейтинге бойцов-профи среднего веса Западной Европы.

— Роман Долидзе (Украина-Грузия)

Рекорд: 2-0

Титулы и звания: чемпион мира FILA по грэпплингу; чемпион Европы FILA по грэпплингу; многократный чемпион Украины по панкратиону (грэпплинг); чемпион Молдовы по грэпплингу ADCC; победитель турнира WWFC Cage Encounter 6; владелец и тренер бойцовского клуба RD SPORT.

— Ильяс Абдулаев (Кыргызстан)

Рекорд: 1-1

Титулы и звания: мастер спорта по самбо; чемпион России по грэпплингу NAGA; чемпион Москвы по боевому самбо.

— Саманта Жан-Франсуа (Франция)

Рекорд: 3-3

Титулы и звания: чемпионка мира по грэпплингу; чемпионка мира по кик-боксингу; чемпионка Франции по К1.

— Светлана Гоцык (Украина)

Рекорд: 8-3

Титулы и звания: кандидат в мастера спорта по боксу; чемпионка мира по ММА; чемпионка мира по казацкому бою; победитель турнира WWFC Cage Encounter 6.

— Александр Барабаш (Украина)

Рекорд: 5-1

Титулы и звания: обладатель Кубка мира по ММА; 4-кратный чемпион Европы по панкратиону; вице-чемпион мира по панкратиону; победитель пяти турниров WWFC.

— Евгений Завгородний (Украина)

Рекорд: 4-1

Титулы и звания: чемпион Украины по ММА; призёр международных турниров по ММА; победитель турнира WWFC Warriors Honor 2.

— Юрий «Красавчик» Саакян (Украина)

Рекорд: 4-6

Титулы и звания: победитель международного турнира по грэпплингу; бронзовый призёр клубного чемпионата Украины М-1; победитель турнира Road to WWFC4.

— Александр Карпов (Украина)

Рекорд: 3-0

Титулы и звания: победитель 3-х турниров серии Road to WWFC; чемпион Украины по фри-файту.

— Павел Пинзул (Украина)

Рекорд: 3-2

Титулы и звания: 5-кратный чемпион Украины по муай-тай; победитель Кубка мира по муай-тай; чемпион Украины по К1.

— Максим «Добряк» Рябовол (Украина)

Рекорд: 3-0

Титулы и звания: чемпион Украины по фри-файту; победитель 3-х турниров Road to WWFC.

— Али «Ниндзя» Гусейнов (Азербайджан)

Рекорд: 3-1

Титулы и звания: чемпион Кубка Содружества по фри-файту; чемпион Николаевской области по грэпплингу; победитель турнира Road to WWFC 3.

— Руслан Гелешко (Украина)

Рекорд: 3-2

Титулы и звания: чемпион Европы по хортингу; мастер спорта по хортингу

— Владислав Калюта (Украина)

Рекорд: 5-4

Титулы и звания: чемпион Украины по универсальному бою; чемпион Европы; серебряный призёр чемпионата мира; победитель турнира WWFC Cage Encounter 5.

Официальная процедура взвешивания участников турнира состоится во вторник, 13 июня, в ТРЦ Gulliver (пл. Спортивная, 1а). Начало – в 18:30. На весы поднимутся следующие пары бойцов:

— (+93 кг) Трэвис «Железный Человек» Фултон (253-52-10; США) vs Сергей «Полярный Медведь» Спивак (6-0; Украина)

— (84 кг) Сергей Гузев (16-3; Украина) vs Энтони Грондин (5-0; Франция)

— (+93 кг) Роман Долидзе (2-0; Украина-Грузия) vs Димитри Буше (4-4-1; Франция)

— (57 кг) Евгений Завгородний (4-1; Украина) vs Дмитрий Соловей (0-1; Украина)

— (64 кг) Юрий «Красавчик» Саакян (4-6; Украина) vs Али «Ниндзя» Гусейнов (3-1; Украина)

— (70 кг) Андрей Быковских (1-1; Украина) vs Игорь Куримов (1-4; Украина)

— (66 кг) Артём Гордиенко (3-1; Украина) vs Александр Уланов (0-1; Украина)

— (87 кг) Александр Карпов (2-1; Украина) vs Джангир Наcибов (1-1; Азербайджан)

— (57 кг) Александр Барабаш (5-1; Украина) vs Нуржан «Монстр из Бактена» Абдыхалилов (4-0; Кыргызстан)

— (66 кг) Александру «Спартанец» Инсурацел (5-0; Молдова) vs Эламан «Киргизский Панчер» Додонов (3-0; Кыргызстан)

— (77 кг) Евгений Владичук (1-0; Украина) vs Павел Пинзул (3-2; Украина)

— (66 кг) Владислав Калюта (4-4; Украина) vs Немат Абдрашитов (5-2; Кыргызстан)

WWFC 7 – ШОУ НАЧИНАЕТСЯ!

14 июня 2017 года в 19:00 в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1) ждем всех на грандиозном турнире по смешанным единоборствам WWFC 7!

В этот вечер для гостей предусмотрена зажигательная шоу-программа: выступление известной украинской поп-группы A.R.M.I.A и репера Александра Ярмака, динамичное и зрелищное шоу от группы поддержки «Red Foxes», интерактивы и розыгрыши от «Crossfit Banda», сюрприз от Мисс Украина – обворожительной Александры Кучеренко, а также яркое LED PJ Show.