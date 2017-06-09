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Международный турнир по смешанным единоборствам WWFC в Киеве

Грандиозный турнир по смешанным единоборствам состоится в Киеве, 14 июня

  • 09.06.2017 16:46
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Международный турнир по смешанным единоборствам WWFC в Киеве

14 июня 2017 года в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1) состоится очередной громкий турнир по смешанным единоборствам, организуемый безоговорочным лидером украинских ММА (Mixed Martial Arts), всемирной лигой World Warriors Fighting ChampionshipWWFC 7. Вниманию публики будет предложен увлекательный кард из 14-ти поединков, который увенчают два интригующих сражения за титул чемпиона мира WWFC с участием талантливых и амбициозных украинских бойцов, а также представителей США и Франции.

С момента своего создания в 2014 году лига WWFC взяла курс на неустанное и стремительное развитие, утвердившись не только как лучший украинский ММА-промоушен, но и завоевав международный авторитет благодаря качественным турнирам с участием известных мастеров из самых разных уголков нашей планеты. Визитная карточка WWFC – тонкий баланс между соревновательной составляющей и незабываемым шоу, которое не оставляет равнодушным как истинных почитателей единоборств, так и тех, кто только приобщается к растущей армии почитателей этого захватывающего спорта. Именно это позволяет лиге из раза в раз проводить наиболее престижные турниры по ММА в Украине.

Главным событием WWFC 7 станет поединок за титул чемпиона мира по версии WWFC в тяжелом весе (свыше 93 кг) между подающим большие надежды украинцем Сергеем «Полярным Медведем» Спиваком (6-0) и поистине выдающимся «Железным Человеком» из США Трэвисом Фултоном (253-52-10). Формат боя: 5 раундов по 5 минут.

22-летний Спивак начал карьеру профессионала в ММА в сентябре 2014 года и на сегодняшний день не оставил шансов ни одному из шестерых соперников, каждого победив досрочно. В последнем поединке, 29 марта этого года на турнире WWFC: Cage Encounter 6, Сергей расправился с британцем Люком Мортоном, который был нокаутирован уже в первом раунде.

39-летний Фултон выделяется неслыханным опытом – профессиональная карьера этого бойца началась еще в далеком 1996 году и насчитывает уже более трех сотен (!) поединков. Но, что еще примечательнее, из 253 побед Трэвис только восемь (!) раз не смог завершить бой в свою пользу досрочно – 93 его соперника отправились в нокаут, а 152 капитулировали после болевых или удушающих приемов. За 20 с лишним лет в ММА американец выступал во многих промоушенах, но особняком, конечно же, стоят два поединка под эгидой авторитетнейшей организации UFC в 1999 году, которые завершились для него поражением и победой.

Вторым титульным боем предстоящего турнира станет женское противостояние за пояс чемпионки мира по версии WWFC в весе «соломинки» (до 52 кг) – украинка Светлана Гоцык (8-3) сразится с француженкой Самантой Жан-Франсуа (3-3). Формат боя: 5 раундов по 5 минут.

Начиная с 2016 года 20-летняя Гоцык набрала завидный ход – ее победная серия насчитывает уже пять поединков, причем все они были завершены Светланой без вмешательства боковых судей. Не жалея соперниц, украинца не затягивала бои дольше двух раундов и неизменно заставляла оппоненток сдаваться после классического болевого приема на руку – «рычага локтя». На Cage Encounter 6 в марте текущего года Гоцык победила соотечественницу Людмилу Пилипчак.

В отличие от Светланы, Жан-Франсуа в 2017 году еще не выступала, а в 2016-м провела два боя с переменным успехом, записав на счет победу и поражение. При этом, Саманта еще никогда не проигрывала дважды подряд и определенно пожалует в украинскую столицу с целью не изменять традиции. А титульный статус боя наверняка послужит дополнительной мотивацией для гостьи из Франции.

В основной кард WWFC 7 также войдет поединок в среднем весе (до 84 кг) между 34-летним украинцем Сергеем Гузевым (16-3) и еще не познавшим горечи поражений французом Энтони Грондином (5-0). Примечательно, что Грондин уже выступал под эгидой WWFC на турнире Cage Encounter 4 в сентябре 2015 года, который проходил в Париже, а предстоящий бой станет для него первым за пределами родины. Гузев, имеющий опыт соперничества с такими ассами боевого ремесла, как Вячеслав Василевский и Султан Алиев, ведет серию из шести побед подряд. Формат боя: 3 раунда по 5 минут.

Кроме того, в рамках полутяжелой категории (до 93 кг) в гексагон – клетку шестиугольник, созданную по эксклюзивному проекту WWFC, выйдут Роман Долидзе (2-0) из Грузии и француз Димитри Буше (4-4-1). 28-летний Долидзе начал карьеру в декабре прошлого года и обе победы оформил болевыми приемами в стартовых пятиминутках, причем его жертвой на турнире Cage Encounter 6 в марте стал еще один представитель Франции Реми Делькамп. Для Буше предстоящий выход в клетку станет первым с апреля прошлого года. Формат боя: 3 раунда по 5 минут.

Перед этим в гексагон киевского Дворца спорта выйдут:

 

Евгений Завгородний (4-1; Украина) и Дмитрий Соловей (0-1; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг.

Юрий «Красавчик» Саакян (4-6; Украина) и Али «Ниндзя» Гусейнов (3-1; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 64 кг.

Анатолий Антонюк (2-0; Украина) и Андрей Быковских (1-1; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг.

Артём Гордиенко (3-1; Украина) и Александр Уланов (0-1; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг.

Александр Карпов (2-1; Украина) и Джангир Набиров (дебют; Азербайджан). 3 раунда по 5 минут в весе до 87 кг.

Александр Барабаш (5-1; Украина) и Нуржан «Монстр из Бактена» Абдыхалилов (4-0; Кыргызстан). 3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг.

Александру «Спартанец» Инсурацел (5-0; Молдова) и Эламан «Киргизский Панчер» Додонов (3-0; Кыргызстан). 3 раунда по 5 минут в весе до 61,2 кг.

Евгений Владичук (1-0; Украина) и Павел Пинзул (3-2; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг.

Владислав Калюта (4-4; Украина) и Немат Абдрашитов (5-2; Кыргызстан). 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг.

Расим Мамедов (4-0; Украина) и Руслан Гелешко (3-2; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 75 кг.

В этот вечер для гостей предусмотрена шоу-программа и VIP-зона для настоящих ценителей зрелищных спортивных мероприятий.

Начало турнира WWFC 7 — в 19:00. 

Источник — Sport.ua

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