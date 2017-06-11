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Марк Хант нокаутировал Деррика Льюиса

Пятираундовый поединок завершился в четвертом раунде

  • 11.06.2017 13:05
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PHOTOSPORT. Марк Хант
© PHOTOSPORT. Марк Хант
Новозеландский боец смешанных единоборств Марк Хант смог порадовать земляков на турнире UFC Fight Nights 110 в поединке с американцем Дерриком Льюисом. Пятираундовый поединок завершился в четвертом раунде.
 
Поединок начался с осторожных лоукиков Льюиса и ударов по корпусу ногами, который предпочитал оставаться на дальней дистанции. Марк взорвался атакой у сетки и отступил, защищаясь от хайкиков Льюиса. Льюис прервал атаку Ханта у сетки попыткой тейкдауна, которую не стал завершать. Оба наносили редкие удары руками, Льюис добавлял удары ногами. К концу раунда у Ханта на левой голени открылось рассечение.
 
Во втором раунде Льюис продолжил наносить хайкики, Марк шел вперед, примеряясь к удару. У сетки Марк взрывался короткой атакой. Льюис попал пальцами в глаза Ханту и рефери прервал бой, пригласив врача. Бой быстро возобновили. Льюис иногда атаковал коленом в прыжке. К концу раунда Марк попал несколькими тяжелыми ударами, но Льюис атаковал в ответ, однако Марк бил опаснее, точнее и больше.
 
В третьем раунде рисунок боя повторился, но Льюис стал чаще атаковать руками. Льюис к концу раунда устал и стал медленнее двигаться. Марк сохранял свой темп.
 
В четвертом раунде Марк снова целится в челюсть и корпус Льюиса и попадает, не развивая успех. Рефери прервал бой, когда Льюис согнулся у сетки, защищаясь от атак Марка на отметке 3:51.

Источник — Allboxing.ru

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