Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бойцы турнира WWFC 7 провели тренировку в Киеве

Соперники в клетке-гексагоне показали фирменные связки и любимые приемы

  • 13.06.2017 11:06
  • 105 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

12 июня, в популярной локации под открытым небом City Beach Club в Киеве состоялась открытая тренировка участников предстоящего турнира WWFC 7, который пройдет под сводами столичного Дворца спорта уже в среду – 14 июня.

Прекрасная летняя погода, приятное соседство с шезлонгами и бассейнами с кристально чистой водой, выступление зажигательной группы поддержки «Red Foxes», а также фотосессия с известной поп-группой «А.Р.М.И.Я» всячески располагали к приятному отдыху. Однако, так было лишь за пределами клетки-гексагона, в которую попеременно поднимались бойцы, чтобы продемонстрировать присутствующим фирменные связки ударов и любимые приемы.

Работа в стойке с присущими ей ударами руками и ногами сменялась борьбой в партере, где в ход шли навыки борьбы с болевыми и удушающими приемами. Кулаки и локти, «армбары» и «гильотины» – представители СМИ и любители смешанных единоборств, среди которых выделялся победитель Олимпиады и чемпион мира по боксу Александр Усик, стали свидетелями широчайшего спектра боевых техник в исполнении Андрея Быковских, Александра Уланова, Артема Гордиенко, Джангира Насибова, Евгения Владичука, Расима Мамедова, Романа Долидзе и главных действующих лиц предстоящего шоу, которые будут бороться за титулы чемпиона мира WWFC – украинцев Светланы Гоцык (ее соперница из Франции Саманта Жан-Франсуа прибудет в Украину позже) и Сергея Спивака, а также легендарного американского тяжеловеса Трэвиса Фултона.

Примечательно, что «Полярный Медведь» Спивак и «Железный Человек» Фултон, поединок которых станет мэйнивентом WWFC 7, задержались в гексагоне меньше остальных, видимо, стараясь скрыть от друг друга свои главные козыри. Да и обоюдный настрой на предстоящую схватку был виден невооруженным глазом.

«Этот турнир будет отличаться от предыдущих, прежде всего, двумя титульными поединками – в тяжелом весе у мужчин и в категории до 58 кг у женщин. Плюс у нас выступит настоящая легенда – американец Трэвис Фултон, за плечами которого около 300 поединков и 250 побед», – подчеркивает президент WWFC Владимир Тесля.

«От турнира к турниру мы стараемся улучшать качество шоу, и на этот раз у нас изменится формат ведущих: помимо анонсера появится соведущая – Мисс Украина 2016, которая от себя лично пообещала сюрприз для зрителей, – рассказывает вице-президент WWFC Денис Перч. – Кроме того, у нас выступит певец Ярмак, состоится кроссфит-батл, выступления различных групп поддержки. Не хочу забегать вперед и раскрывать все карты, но среди приглашенных гостей будут два серебряных призера Олимпийских игр по боксу и борьбе – соответственно, Денис Беринчик и Жан Беленюк, а также многие другие спортивные знаменитости и звезды эстрады. Будет интересно».

Остается добавить, что турнир WWFC 7 в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1) начнется 14 июня в 19:00 и включит в себя увлекательный кард из 14-ти поединков мастеров смешанных единоборств из Украины и других передовых ММА-стран мира. Ну а накануне, 13 июня в 19:00, в ТРЦ Gulliver (пл. Спортивная, 1а) состоится официальная процедура взвешивания участников шоу. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.