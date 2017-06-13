Бойцы турнира WWFC 7 провели тренировку в Киеве

12 июня, в популярной локации под открытым небом City Beach Club в Киеве состоялась открытая тренировка участников предстоящего турнира WWFC 7, который пройдет под сводами столичного Дворца спорта уже в среду – 14 июня.

Прекрасная летняя погода, приятное соседство с шезлонгами и бассейнами с кристально чистой водой, выступление зажигательной группы поддержки «Red Foxes», а также фотосессия с известной поп-группой «А.Р.М.И.Я» всячески располагали к приятному отдыху. Однако, так было лишь за пределами клетки-гексагона, в которую попеременно поднимались бойцы, чтобы продемонстрировать присутствующим фирменные связки ударов и любимые приемы.

Работа в стойке с присущими ей ударами руками и ногами сменялась борьбой в партере, где в ход шли навыки борьбы с болевыми и удушающими приемами. Кулаки и локти, «армбары» и «гильотины» – представители СМИ и любители смешанных единоборств, среди которых выделялся победитель Олимпиады и чемпион мира по боксу Александр Усик, стали свидетелями широчайшего спектра боевых техник в исполнении Андрея Быковских, Александра Уланова, Артема Гордиенко, Джангира Насибова, Евгения Владичука, Расима Мамедова, Романа Долидзе и главных действующих лиц предстоящего шоу, которые будут бороться за титулы чемпиона мира WWFC – украинцев Светланы Гоцык (ее соперница из Франции Саманта Жан-Франсуа прибудет в Украину позже) и Сергея Спивака, а также легендарного американского тяжеловеса Трэвиса Фултона.

Примечательно, что «Полярный Медведь» Спивак и «Железный Человек» Фултон, поединок которых станет мэйнивентом WWFC 7, задержались в гексагоне меньше остальных, видимо, стараясь скрыть от друг друга свои главные козыри. Да и обоюдный настрой на предстоящую схватку был виден невооруженным глазом.

«Этот турнир будет отличаться от предыдущих, прежде всего, двумя титульными поединками – в тяжелом весе у мужчин и в категории до 58 кг у женщин. Плюс у нас выступит настоящая легенда – американец Трэвис Фултон, за плечами которого около 300 поединков и 250 побед», – подчеркивает президент WWFC Владимир Тесля.

«От турнира к турниру мы стараемся улучшать качество шоу, и на этот раз у нас изменится формат ведущих: помимо анонсера появится соведущая – Мисс Украина 2016, которая от себя лично пообещала сюрприз для зрителей, – рассказывает вице-президент WWFC Денис Перч. – Кроме того, у нас выступит певец Ярмак, состоится кроссфит-батл, выступления различных групп поддержки. Не хочу забегать вперед и раскрывать все карты, но среди приглашенных гостей будут два серебряных призера Олимпийских игр по боксу и борьбе – соответственно, Денис Беринчик и Жан Беленюк, а также многие другие спортивные знаменитости и звезды эстрады. Будет интересно».

Остается добавить, что турнир WWFC 7 в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1) начнется 14 июня в 19:00 и включит в себя увлекательный кард из 14-ти поединков мастеров смешанных единоборств из Украины и других передовых ММА-стран мира. Ну а накануне, 13 июня в 19:00, в ТРЦ Gulliver (пл. Спортивная, 1а) состоится официальная процедура взвешивания участников шоу.