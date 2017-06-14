Хочешь на турнир по ММА? У нас есть билеты!

Sport.ua разыгрывает 4 билета на международный турнир по смешанным единоборствам WWFC, который состоится уже сегодня.

Условия просты:

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Среди тех, кто выполнит все условия, мы разыграем по 2 билета двум победителям. Итоги подведем в 16:00.

Турнир по смешанным единоборствам состоится сегодня, 14 июня, в киевском Дворце спорта.