Хочешь на турнир по ММА? У нас есть билеты!

Sport.ua разыгрывает 4 билета на международный турнир по смешанным единоборствам WWFC, который состоится уже сегодня.
Условия просты:
1. Поставь «нравится» нашей странице в Facebook.
2. Поделиться этой публикацией.
Среди тех, кто выполнит все условия, мы разыграем по 2 билета двум победителям. Итоги подведем в 16:00.
Турнир по смешанным единоборствам состоится сегодня, 14 июня, в киевском Дворце спорта.
Источник — Sport.ua
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