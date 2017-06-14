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Хочешь на турнир по ММА? У нас есть билеты!

Sport.ua разыгрывает 4 билета на международный турнир по смешанным единоборствам WWFC

  • 14.06.2017 12:59
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Хочешь на турнир по ММА? У нас есть билеты!

Sport.ua разыгрывает 4 билета на международный турнир по смешанным единоборствам WWFC, который состоится уже сегодня
Условия просты:

1. Поставь «нравится» нашей странице в Facebook.

2. Поделиться этой публикацией.

Среди тех, кто выполнит все условия, мы разыграем по 2 билета двум победителям. Итоги подведем в 16:00.

Турнир по смешанным единоборствам состоится сегодня, 14 июня, в киевском Дворце спорта.

Источник — Sport.ua

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