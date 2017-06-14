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Состоялось взвешивание участников WWFC 7

Все бойцы турнира WWFC 7 уложились в необходимые рамки

  • 14.06.2017 13:36
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Sport.ua. Сергей Спивак (справа)
© Sport.ua. Сергей Спивак (справа)
13 июня в ТРЦ Gulliver состоялась официальная процедура взвешивания участников грандиозного международного турнира по смешанным единоборствам WWFC 7, который состоится 14 июня в киевском Дворце спорта и включит в себя 14-ть увлекательных противостояний бесстрашных мастеров ММА из Украины и зарубежья. Все 28 бойцов подошли к обязательной процедуре в отличном расположении духа и отменной физической готовности, дружно уложившись в необходимые рамки.
 
Непосредственно перед началом взвешивания публике также были представлены массивные чемпионские пояса WWFC, которые будут разыграны в двух главных поединках предстоящего турнира.
 
Результаты взвешивания участников WWFC 7:
 
(+93 кг) Трэвис Фултон (101,3 кг) — Сергей Спивак (115,8 кг)
Бой за титул чемпиона WWFC
 
(84 кг) Сергей Гузев (84,1 кг) — Энтони Грондин (84 кг)
 
(+93 кг) Роман Долидзе (93 кг) — Жумабек Айджигит (92,8 кг)
 
(58 кг) Светлана Гоцык (57,1 кг) — Саманта Жан-Франсуа (57,2 кг)
Бой за титул чемпионки WWFC
 
(75 кг) Расим Мамедов (75,1 кг) — Руслан Гелешко (75,1 кг)
 
(66 кг) Владислав Калюта (66,2 кг) — Немат Абдрашитов (66,1 кг)
 
(77 кг) Евгений Владичук (77 кг) — Павел Пинзул (77 кг)
 
(66 кг) Александру Инсурацел (66,1 кг) — Максим Рябовол (66 кг)
 
(57 кг) Александр Барабаш (57,1 кг) — Нуржан Абдыхалилов (57,2 кг)
 
(87 кг) Александр Карпов (84 кг) — Джангир Наcибов (84,1 кг)
 
(66 кг) Артём Гордиенко (66 кг) — Александр Уланов (66 кг)
 
(70 кг) Андрей Быковских (70 кг) — Игорь Куримов (69,7 кг)
 
(64 кг) Али Гусейнов (66 кг) — Владислав Журавский (65 кг)
 
(57 кг) Евгений Завгородний (57,2 кг) — Дмитрий Соловей (56,3 кг)
 
Сергей Спивак: «Видно, что мой соперник звездой не болеет, простой парень. Я не смотрел предыдущие бои Фултона, но на протяжении последних трех месяцев только спал, ел и тренировался, так что я готов ко всему и сейчас очень голоден до боя. Победа будет за мной – это без каких-либо вопросов и обсуждений. У меня нет какой-то особой тактики на этот бой, я буду драться и в стойке, и в партере – везде, где он захочет. Клетка закроется, останусь только я с ним, а дальше вы все увидите сами. Это очень важное событие в моей жизни, и я обязательно должен выиграть, потому что на мне большая ответственность. На меня смотрит моя семья, и я должен подарить им эту победу».
 
Трэвис Фултон: «Он молодой парень, который хочет одержать победу и заработать себе имя, так что я ожидаю очень непростого боя. Несмотря на то, что на моем счету более 300 поединков, я в хорошей форме – гораздо лучшей, чем та, что была у меня, когда я был моложе. Сейчас на моей стороне опыт, и я абсолютно спокоен. В то же время, я понимаю, что мой соперник голоден, и не жду легкого боя. Я впервые буду драться в Украине и продолжаю получать удовольствие от того, что делаю. Мне уже 40 лет, но я буду бороться за титул такой большой организации, как WWFC, и для меня это честь».
 
Светлана Гоцык: «Я всегда настраиваюсь на тяжелый бой, тем более, соперница у меня достойная. Я готова драться до конца и сделать все ради победы. Для меня это будет первый поединок в формате 5 раундов по 5 минут, но я готовилась к этому, и для меня это будет большой опыт. Рада, что у меня будет возможность себя испытать и пройти эту дистанцию. У меня боксерская база, но я больше люблю “ломать” своих соперниц. А вообще стараюсь действовать универсально, и в стойке, и в борьбе. Недооценивать соперницу никак нельзя, у нее есть сильные стороны – в частности, она очень хорошо работает ногами и превосходит меня в росте, так что наверняка будет стараться по максимуму это использовать, не пуская меня на среднюю дистанцию. Но я готова к этому и вообще ко всему. Я очень хотела драться за чемпионский титул и благодарна организации WWFC, что они дали мне такую возможность».
 
Турнир WWFC 7 состоится 14 июня и начнется в 19:00 в киевском Дворце спорта.

Источник — Sport.ua

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