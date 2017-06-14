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ВИДЕО ДНЯ: Единственное видео реального боя Брюса Ли

Бой мастера восточных единоборств состоялся более 50 лет назад

  • 14.06.2017 20:04
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ВИДЕО ДНЯ: Единственное видео реального боя Брюса Ли

В интернете было опубликовано единственное восстановленное видео не постановочного боя с участием легендарного киноактера и мастера восточных единоборств Брюса Ли, которое за три дня набрало более 10 миллионов просмотров.

Утверждается, что это единственная запись реального боя Брюса Ли в стиле смешанных единоборств (MMA), который состоялся около 50 лет назад в калифорнийской школе, основанной самим Ли. Соперником мастера боевых искусств был его ученик Тэд Вонг.

В описании к ролику сообщается, что бойцы были обязаны сражаться в специальной защитной экипировке, что требовали законы того времени. Хотя сам Ли наверняка предпочел бы драться голыми руками.

В ходе боя Брюс держал своего оппонента на дистанции и действовал исключительно на контратаках, избегая завершающих ударов.


Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско. За свою карьеру в кино он стал признанным реформатором в области китайских боевых искусств, их популяризатором, работал актером, режиссером и постановщиком боевых сцен. Он скончался в 1973 году в возрасте 32 лет.

О жизни и творчестве Брюса Ли было снято около 30 фильмов. По слухам, его удары были настолько быстрыми, что порой их не удавалось заснять обычной в то время технологией 24 кадра в секунду. Поэтому некоторые сцены приходилось снимать 32-кадровым способом.

Иллюстрацией этого утверждения будет другое восстановленное видео, в котором известный мастер карате Виктор Мур поставил под сомнение феноменальную скорость Брюса Ли.

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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