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WWFC 7 – триумф для Украины

В столичном Дворце спорта состоялся турнир по смешанным единоборствам

  • 15.06.2017 15:32
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wwfc. Cергей Спивак
© wwfc. Cергей Спивак
14 июня 2017 года в киевском Дворце спорта отгремел грандиозный турнир по смешанным единоборствам WWFC 7, организованный всемирной лигой World Warriors Fighting Championship.
 
Шоу, направляемое ведущими – шоуменом Андреем Джеджулой и «Мисс Украина 2016» Александрой Кучеренко, а также гексагон-анонсером Сергеем Брылем – не оставило равнодушным ни единого зрителя.  Гремучая смесь из 14-ти поединков с участием украинских и зарубежных мастеров боевых искусств, выступлений известных музыкальных исполнителей Златы Огневич, группы «А.Р.М.И.Я» и Ярмака, популярной группы поддержки Red Foxes, кроссфит-батла от «Crossfit Banda» и лазерного шоу удовлетворила запросы самых взыскательных почитателей единоборств, среди которых были не нуждающиеся в представлении Денис Беринчик, Жан Беленюк, Александр Усик и Виталий Кличко. Ну а довершил картину триумф украинских спортсменов, ставших чемпионами мира по версии WWFC.
 
UNDERCARD
 
Евгений Завгородний (4-1; Украина) — SBM 1 (удуш. приём) — Дмитрий Соловей (0-1; Украина) 
Весовая категория до 57 кг  
 
Али Гусейнов (3-1; Украина) — ТКО 1 (технич. нокаут) — Владислав Журавский (1-0; Украина)
Весовая категория до 64 кг
 
Андрей Быковских (1-1; Украина) — ТКО 2 (технич.нокаут) — Игорь Куримов (1-4; Украина)
Весовая категория до 70 кг
 
 
Артём Гордиенко (3-1; Украина) — ТКО 2 (технич. нокаут) — Александр Уланов (0-1; Украина)
Весовая категория до 66 кг
 
Александр Карпов (2-1; Украина) — ТКО 1 (технич. нокаут) — Джангир Наcибов (1-1; Азербайджан)
Весовая категория до 87 кг
 
MAIN CARD
 
Александр Барабаш (5-1; Украина) — SBM 1 (болевой приём) — Нуржан Абдыхалилов (4-0; Кыргызстан) 
Весовая категория до 57 кг
 
Барабаш первым добился локального успеха, дважды прошив оборону соперника джебами. Это послужило сигналом для Абдыхалилова к активным действиям, и он ринулся реваншироваться, но в итоге оказался на спине, чем поспешил воспользоваться украинский боец. Александр «накрыл» оппонента и после нескольких попыток взять его на болевой всё же добился своего, проведя «рычаг колена», от которого Нуржан постучал в знак сдачи. 
 
Максим Рябовол (3-0; Украина) — ТКО 1 (технич. нокаут) — Александру Инсурацел (5-0; Молдова)
Весовая категория до 66 кг
 
 
В начале боя Максим и Александру обменялись амплитудными бросками, после чего инициатива ненадолго перешла к молдавскому бойцу. Однако, попытка Инсурацела провести болевой на ногу не увенчалась успехом. Выкарабкавшись, Рябовол сам перешёл в наступление, сначала обрушив на соперника несколько ударов локтями в партере, а после предприняв попытку провести «рычаг локтя». Александру каким-то непостижимым образом перетерпел и сбросил захват Максима, но к этому моменту левая сторона его лица уже была залита кровью из рассечения. Приглашённый в клетку врач осмотрел повреждение молдавского бойца и рекомендовал рефери остановить поединок, что тот и сделал. Победа Рябовола техническим нокаутом.
 
Евгений Владичук (1-0; Украина) — SBM 2 (удуш. приём) — Павел Пинзул (3-2; Украина) 
Весовая категория до 77 кг
 
Мастер муай-тай Пинзул начал поединок с пары коронных лоу-киков, чем, видимо, окончательно убедил соперника, что искать счастье в стойке тому не стоит. Владичук сблизился, схватил Павла и провёл тэйкдаун, но в партере преимуществом поначалу неожиданно завладел именно Пинзул. Тем не менее, Евгению довольно быстро удалось перехватить инициативу и постепенно занять доминирующую позицию, но граунд-энд-паунд в его исполнении прервал сигнал о завершении раунда. Вскоре после начала второй пятиминутки Владичук снова «оседлал» соперника в партере и на этот раз провёл удушающий через руку, заставив Пинзула сдаться.
 
Немат Абдрашитов (5-2; Кыргызстан) — SBM 1 (удуш. приём) — Владислав Калюта (4-4; Украина) 
Весовая категория до 66 кг
 
К огорчению украинской публики, Абдрашитов оказался для Калюты непосильным барьером. Немат сразу потряс Владислава ударом справа в голову, после чего оттеснил его к сетке и взял на «гильотину», заставив постучать в знак сдачи.
 
Расим Мамедов (4-0; Украина) — ТКО 1 (технич. нокаут) — Руслан Гелешко (3-2; Украина)
Весовая категория до 75 кг
 
 
Гелешко ровным счётом ничего не смог противопоставить Мамедову. Поначалу Руслан избегал опасных встреч с руками и ногами подопечного Вячеслава Сенченко, но долго наматывать круги по гексагону не смог. Расим красиво достал голову соперника хай-киком, Гелешко упал и быстро поднялся, только чтобы получить от Мамедова ещё одно мощное попадание – на этот раз кулаком. Руслан упал ещё раз, и рефери тут же вмешался, остановив неравный бой.
 
MAIN FIGHTS
 
Светлана Гоцык (8-3; Украина) — SBM 5 (удуш. приём) — Саманта Жан-Франсуа (3-3; Франция)
Бой за титул чемпионки мира WWFC в весе до 58 кг
 
 
Объективно лучший бой вечера, буквально поднявший все многолюдные трибуны Дворца спорта на уши. Не один, не два и даже не три раза казалось, что всё – вот-вот рефери остановит поединок, подняв руку одной из соперниц. Но украинско-французское противостояние продолжалось, несмотря ни на что, являя публике чудеса силы воли и жажды победы участниц.
 
Уступая оппонентке в росте, Гоцык поначалу сделала ставку на работу в партере и уже в первом раунде была близка к тому, чтобы заставить гостью украинской столицы сдаться. Однако, ни «рычаг локтя», ни «рычаг колена» в исполнении Светланы не стали роковыми для Жан-Франсуа. Более того, всё в том же первом раунде Саманта сама едва не заставила украинку капитулировать, удобно устроившись у неё за спиной и сковав шею удушающим.
 
В начале второго раунда француженка вновь была лучше, заняв выгодную позицию (фулл-маунт) в партере и принявшись всаживать в голову Светланы удар за ударом. Гоцык выбралась из катастрофического положения, навязала борьбу и в итоге незадолго до перерыва сама оказалась сверху – теперь проявлять чудеса стойкости пришлось уже Жан-Франсуа.
 
Третий раунд был похож на два предыдущих, с той лишь разницей, что сил у обеих спортсменок на использование выгодных позиций уже почти не осталось. Что-то из этой же серии все ожидали увидеть и в четвёртой пятиминутке, но Гоцык неожиданно (в том числе для соперницы) перестроилась и начала работать в стойке, раз за разом поражая голову Саманты ударами с наскока. Жан-Франсуа держалась уже на одном честном слове. Но всё же держалась.
 
И всё-таки дело не дошло до судейского вердикта. В пятом раунде француженка пошла вперёд, на что Светлана ответила несколькими прицельными выпадами навстречу и провела тэйкдаун. В партере Гоцык, получавшая дополнительный заряд сил от беснующихся и срывающих голос зрителей, не стала отлёживаться подобно сопернице и из последних сил всё же провела решающий удушающий, заставив таки Жан-Франсуа капитулировать.
 
Слёзы счастья, вожделенный чемпионский титул на хрупкой талии и поздравление от киевского градоначальника, как достойный финал настоящей драмы.
 
Роман Долидзе (2-0; Грузия-Украина) — SBM 1 (удуш. приём) — Жумабек Айджигит (2-2; Кыргызстан)
Весовая категория до 93 кг
 
 
Скоротечный мастер-класс от Долидзе за счёт непритязательного соперника, который в последний момент вышел на замену Ильясу Абдулаеву, с которым должен был драться Роман изначально. Долидзе не стал растягивать удовольствие и быстро бросил Айджигита в партер, где ушёл ему за спину и тут же «задушил».
 
Сергей Гузев (16-3; Украина) — SBM 2 (удуш. приём) — Энтони Гронден (5-0; Франция)
Весовая категория до 84 кг
 
 
Решительный настрой Грондена остаться без поражений читался в каждом его движении, не говоря уже о пронзительном взгляде, но справиться с многоопытным Гузевым ему оказалось не под силу. Сергей выглядел лучше и в стойке, и в партере. Но, видимо, заранее решил взять своё именно на покрытии и потому при первой же возможности старался перевести соперника в горизонтальное положение. На последней минуте первого раунда Гузев вышел в фулл-маунт и основательно поколотил француза, но тот всё же продержался до сигнала на перерыв. Во второй пятиминутке Сергей потряс Энтони в стойке и вновь провёл тэйкдаун, после чего продолжил избиение уже порядком окровавленного Грондена. Стараясь хоть как-то смягчить болезненные побои, француз перевернулся на живот, где его и ждала печальная развязка – удушающий от Гузева не заставил себя ждать.
 
Сергей Спивак (6-0; Украина) — SBM 1 (удуш. приём) — Трэвис Фултон (253-52-10; США)
Бой за титул чемпиона мира WWFC в весе свыше 93 кг
 
 
Ошибались те, кто считал, что с таким огромным грузом боевого опыта 40-летний Фултон станет для молодого и голодного Спивака лёгкой добычей. Выжидая активных действий визави, Трэвис уже вскоре после начала боя заманил Сергея в опаснейшую ловушку и взял на «гильотину». К чести украинца, он перетерпел критический момент и вырвался из цепких объятий Фултона. А уже вскоре праздновал победу. Пропустив мощный удар Спивака в голову, Трэвис оказался в нокдауне. Сергей пошёл на добивание и подловил американца удушающим из-за спины.
 
Наградой победителю стал пояс чемпиона мира WWFC, персональные поздравления от Виталия Кличко, президента и вице-президента лиги, соответственно Владимира Тесли и Дениса Перча, а также не стихающие овации благодарной и довольной публики.

Источник — Sport.ua

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