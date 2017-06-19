В пятницу в Эдмонтоне канадец Хейг потерпел поражение нокаутом в боксерском поединке с соотечественником Адамом Брейдвудом.
Сразу после боя Тим был госпитализирован и впал в кому, после чего скончался, не приходя в сознание.
На счету Хейга 34 боя по правилам смешанных единоборств (ММА), 21 победа (15 – нокаутом), 13 поражений.
Источник — Евроспорт
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