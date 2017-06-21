ФОТО ДНЯ. Макгрегор бьёт Мейвезера, пока - на картине

26 августа в Лас-Вегасе пройдет боксерский поединок между непобежденным (49 побед в 49 боях на профессиональном ринге) Флойдом Мейвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором.
Ирландец имеет в своем активе 21 победу в 24-х поединках по правилам ММА, но теперь ему предстоит провести бой по правилам бокса. Он продолжает подготовку к схватке, тренируясь в зале с необычным граффити. На огромной настенной картине Макгрегор наносит своему будущему противнику мощный удар в челюсть.
Источник — Sport.ua
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