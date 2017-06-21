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Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Бой с Макгрегором будет похож на бой с Гатти»

Тренер ожидает досрочную победу боксера над бойцом ММА

  • 21.06.2017 11:58
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allboxing.ru
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Американский тренер Джефф Мейвезер — дядя Флойда Мейвезера-младшего — ожидает досрочную победу Флойда над Конором Макгрегором 26 августа. Джефф объяснил, почему неправы те, кто видит сорокалетний возраст Флойда одним из важных факторов в бою.
 
Об интриге боя:
«Да, во многом это мисматч, но с другой стороны два вида спорта сталкиваются. Крупнейшая звезда ММА встречается с крупнейшей звездой бокса. И это само по себе интересно».
 
О шансах Конора на победу:
«Если говорить про шанс панчера, то у него есть шанс как у любого, у кого есть две руки. Если сравнивать навыки, то он выглядит как любитель против Олимпийца.
Есть еще фактор: Конор Макгрегор устает в бою. В поединке по боксу нельзя уставать. Я думаю, что бой будет похож на бой Флойда с Артуро Гатти.
Конор либо сдастся и перестанет сражаться, либо Флойд его остановит ударами по корпусу или просто обилием разнообразных ударов.
Многие одним из факторов называют возраст Флойда. Я не считаю, что это хоть немного повлияет. Он один из самых неутомимых тружеников в боксе и лучший боксер, который работает от защиты. Именно это и будет играть ключевую роль».
 
Об опыте работы с бойцами ММА:
«Я тренировал Роя Нельсона, Мохаммеда Лаваля, Витора Белфорта, Ти Джея Диллашоу. Могу сказать, что тренировал многих бойцов ММА. Мохаммеда Лаваля я тренировал дольше остальных. Я считаю, что среди бойцов ММА у него навыки боя в стойке одни из лучших. И я так говорю не потому, что тренирую его. Но даже он на ринге не конкурент топовому боксеру в зале».
 
О длительности сражения:
«Если бы у Конора был опыт в боксе, то бой мог бы продлиться всю дистанцию. Никто не сомневается, что он очень и очень стойкий боец. Я считаю, что Флойд найдет способ остановить соперника, который устал».

Источник — Allboxing.ru

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