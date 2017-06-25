В Нью-Йорке прошел вечер смешанных единоборств Bellator 180. В его рамках встретились один из лучших бойцов в истории ММА россиянин Федор Емельяненко и бывший американский футболист Мэтт Митрион.

Емельяненко был фаворитом встречи у букмекеров, однако мало кто прогнозировал, что бой завершится так быстро. Да еще и в пользу американца.

Уже в первом раунде после размена ударами, оба бойца одновременно оказались на полу. Но Митрион быстро восстановился и бросился добивать Федора в партере. После нескольких пропущенных ударов Емельяненко перестал защищаться и рефери остановил бой.

В смешанных единоборствах 40-летний Федор Емельяненко с 2000 года. За это время он провел 42 поединка. В 36 боях Емельяненко одержал победы, 5 раз проиграл и один бой признан несостоявшимся.

38-летний Мэтт Митрион в ММА с 2006 года. За это время он провел всего 17 поединков. 12 из них выиграл и 5 проиграл.