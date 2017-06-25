Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мэтт Митрион нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде

Экс-американский футболист нокаутировал россиянина

  • 25.06.2017 08:39
  • 1366 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Twitter. Митрион и Емельяненко накануне боя
© Twitter. Митрион и Емельяненко накануне боя

В Нью-Йорке прошел вечер смешанных единоборств Bellator 180. В его рамках встретились один из лучших бойцов в истории ММА россиянин Федор Емельяненко и бывший американский футболист Мэтт Митрион.

Емельяненко был фаворитом встречи у букмекеров, однако мало кто прогнозировал, что бой завершится так быстро. Да еще и в пользу американца.

Уже в первом раунде после размена ударами, оба бойца одновременно оказались на полу. Но Митрион быстро восстановился и бросился добивать Федора в партере. После нескольких пропущенных ударов Емельяненко перестал защищаться и рефери остановил бой.

В смешанных единоборствах 40-летний Федор Емельяненко с 2000 года. За это время он провел 42 поединка. В 36 боях Емельяненко одержал победы, 5 раз проиграл и один бой признан несостоявшимся.

38-летний Мэтт Митрион в ММА с 2006 года. За это время он провел всего 17 поединков. 12 из них выиграл и 5 проиграл. 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 25.06.2017 08:43
    +1
    Хм я то думал что Федор закончил свою карьеру
    Ссылка
    zport
      zport, 25.06.2017 08:55
    0
    Америкос на 74 секунде прибил эту тушу
    Ссылка
    Ігор Середина
      Ігор Середина, 25.06.2017 08:59
    +2
    KIEWADIM, 25.06.2017 08:43
    Хм я то думал что Федор закончил свою карьеру
    ====
    но после того как целовала части тела х*//-уй*///ла, подумал, что исцелился от поражений.
    Ссылка
    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 25.06.2017 09:13
    0
    Дали изды царьку
    Ссылка
    kostyasumy
    online
      kostyasumy, 25.06.2017 09:20
    0
    А четко встречки обоюдные прошли. Америкос быстрее очухался, но весь эпизод выглядел динамично, такое даже в фильмах не встретишь
    Ссылка
    антиМордва
    online
      антиМордва, 25.06.2017 09:21
    0
    1,5 хвилини здавалось, що я дивлюсь стандартний бій Володі Кличка Екслугандонець продовжує славну традицію мокшей - отримувати по пиці скрізь і від будь-кого
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.