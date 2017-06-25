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Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО: «Конечно, хотел бы провести реванш с Митрионом»

Российский боец - о поражении от Мэтта Митриона

  • 25.06.2017 14:08
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allboxing.ru
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Российский боец Федор Емельяненко  на пресс-конференции после поражения в Bellartor 180 заявил, что хотел бы продолжать драться и был бы не против провести реванш против Мэтта Митриона. «Да, можно было, конечно, хотел бы, — ответил Емельяненко на вопрос о реванше с Митрионом. — Движение прошло обоюдное, и Мэтт чуть раньше восстановился. Чувствую себя хорошо, осмотр врачей прошел, все нормально».
 
Также Федору был задан вопрос — изменил бы он сейчас что-то в тренировочном процессе при подготовке к этому бою? «Нет, я бы готовился так же с моими тренерами, — сказал Федор. — Я считаю, что в тренировочном процессе я выложился на все сто процентов. Я бы готовился с теми же тренерами и теми же спарринг-партнерами». 

Источник — Allboxing.ru

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