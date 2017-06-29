Федора Емельяненко после нокаута освободили от боев на 90 дней

Российский боец ММА Федор Емельяненко получил медицинское освобождение от боев сроком на 90 дней после нокаута от Мэтта Митриона.
На турнире Bellator 40-летний Емельяненко был нокаутирован 38-летним Митриона на 74-й секунде боя.
Это поражение стало пятым в карьере Емельяненко. Также на его счету 36 побед.
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