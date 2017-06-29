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Федора Емельяненко после нокаута освободили от боев на 90 дней

Российский боец оказался на настиле ринга в бою с Мэттом Митрионом

  • 29.06.2017 14:12
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sherdog.com
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Российский боец ММА Федор Емельяненко получил медицинское освобождение от боев сроком на 90 дней после нокаута от Мэтта Митриона.

На турнире Bellator 40-летний Емельяненко был нокаутирован 38-летним Митриона на 74-й секунде боя.

Это поражение стало пятым в карьере Емельяненко. Также на его счету 36 побед.

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