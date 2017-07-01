Сегодня в винницком СК «Нокаут» на ринг выйдут представители смешанных единоборств из Украины и Молдовы. В рамках турнира Road To WWFC 5 запланированы 15 боев. Вашему вниманию - прямая трансляция турнира. Начиная с 20:00, смотреть за боями можно в плеере, расположенном ниже.



