Участники турнира WWFC 8 продемонстрировали свои коронные приёмы

21 сентября в стенах ТРЦ «Ocean Plaza» состоялась открытая тренировка участников предстоящего грандиозного турнира по смешанным единоборствам WWFC 8, который уже через считанные дни, 27 сентября, примет киевский Дворец спорта.

Мероприятие, «голосом» которого стал ведущий ринг-анонсер страны Сергей Брыль, началось с брифинга вице-президентов лиги WWFC Дениса Перча и Владимира Шемарова, а также участников титульных поединков грядущего шоу Сергея Гузева и Хасана Асхабова, ответивших на вопросы журналистов.













После этого с небольшим, но зажигательным перерывом на выступление музыкального дуэта «Сироп», началась главная часть действа – бойцы попеременно стали сменять друг друга на татами.

Артём Гордиенко и Владимир Шемаров, Владимир Стрельченко и Сергей Гузев, Алексей Заец, Руслан Хажмурзаев и Хасан Асхабов продемонстрировали собравшимся традиционные и коронные приёмы работы в стойке и партере, многочисленные разновидности ударов и бросков. Но при этом явно приберегли основные козыри на предстоящие поединки.

Дополнительную перчинку происходящему придало завораживающее акробатическое выступление группы поддержки Black Cats, а приятным бонусом стал розыгрыш среди присутствующих фирменных футболок WWFC и билетов на приближающийся турнир.



Следующим официальным мероприятием в преддверии шоу станет церемония взвешивания, которая состоится в ТРЦ «Ocean Plaza», 26 сентября.

Напомним, что в рамках WWFC 8 пройдут 12-ть увлекательных поединков, а главным событием турнира станут два боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC: Сегей Гузев – Леандро Биспо, Хасан Асхабов – Драган Пешич.