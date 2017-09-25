Международный ММА-турнир WWFC 8 в Киеве

Всемирная лига World Warriors Fighting Championsip уже не первый год прочно удерживает пальму первенства в украинских ММА, доказывая своё главенствующее положение не словом, а делом – каждый турнир является настоящей усладой для зрителя, неравнодушного к боевым искусствам.

Только посетители турнира WWFC 8 получат возможность «прикоснуться к легенде» и увидеть своими глазами одного из лучших и популярнейших бойцов ММА в мире, звезды UFC из США Юрайю Фэйбера, который станет специальным гостем предстоящего шоу.



В рамках турнира пройдут 11 бескомпромиссных схваток, в двух из которых на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WWFC. «Чёрный Волк» Асхабов (14-2) проведёт защиту титула чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг в поединке против 34-летнего сербского бойца Драгана Пешича (13-8). Хасан завоевал титул в апреле 2015 года на турнире WWFC 3, уверенно победив француза Дамьена Лапилуса удушающим приёмом уже в первом раунде. Таким образом, Асхабов поквитался с соперником за обидное поражение в предыдущем поединке, когда ему засчитали поражение дисквалификацией за запрещённый удар коленом. На данный момент Хасан ведёт серию из четырёх побед подряд, причём два последних боя провёл в рамках WWFC: в декабре прошлого года он победил бразильца Пауло Гонсалвеша Силву, а в мае 2017-го справился с голландцем Хирамом Родригесом. Всего на счету Асхабова 6 поединков в главном украинском промоушене.

Пешич начал карьеру в профессиональных ММА ещё в далёком 2005 году, но поначалу выступал от случая к случаю и только с 2014 года начал проводить поединки на регулярной основе. Стоит отметить, что 12 побед из 13 он одержал досрочно (3 нокаутами и 9 приёмами), а проигрывал неизменно тоже до финального гонга. Учитывая, что Асхабов также не привык отдавать судьбу боя в руки судей (у Хасана 11 досрочных побед), резонно предположить, что бойцы определят лучшего до того, как пройдёт вся дистанция поединка.

Завершать предстоящий праздник смешанных единоборств предстоит опытнейшему украинскому мастеру, 34-летнему сумчанину Сергею Гузеву (17-3) и представителю славной бразильской школы ММА Леандро Биспо (7-4), которые оспорят вакантный титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг.

В WWFC Гузев дебютировал на предыдущем крупномасштабном турнире промоушена в июне, запомнившись выверенной и хладнокровной работой в клетке с ранее небитым французом Энтони Грондином, который был планомерно доведён до удушения во втором раунде. В целом за без малого 10-летнюю карьеру в ММА Сергей многократно выходил биться с соперниками мирового класса, уступая только знаменитым мастерам, таким как, к примеру, Вячеслав Василевский и Султан Алиев. В то же время, украинец не знает поражений с 2011 года и за это время одержал уже 7 побед подряд, в том числе 6 – досрочно.

Бразильца Биспо нельзя назвать финишером. В отличие от Гузева, на счету которого 15 досрочных побед, он предпочитает изматывать соперников и брать победы решениями. Леандро крепок и неуступчив, только одному из его обидчиков удалось сразить его до финального гонга. Отменная функциональная готовность – залог частых выступлений Биспо, для которого предстоящий бой станет уже четвёртым в 2017 году. К слову, в клетку киевского Дворца спорта он выйдет в хорошем расположении духа, поскольку два предыдущих поединка завершил в свою пользу.

Ведущими турнира на этот раз будут «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк и «Мисс-Украина 2017» Полина Ткач, а откроет турнир рок-версия гимна Украины от Никиты Рубченко. Также гостей Дворца спорта ждёт: розыгрыш путевки на горнолыжный курорт «Буковель», выступление музыкального проекта «C’ROPE», сопровождение турнира живой музыкой от кавер-рок-группы «High Score», шоу танцовщиц «Pole Dance», шоу байкеров. А также интерактивные фотозоны, в том числе «Harley Davidson», где можно будет сфотографироваться на легендарном мотоцикле и автограф-сессия действующих чемпионов мира по версии WWFC Светланы Гоцык и Сергея Спивака.

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Файткард турнира WWFC 8:

1. Сергей Гузев (17-3; Украина) vs Леандро Биспо (7-4; Бразилия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг (5 раундов по 5 минут)

2. Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) vs Драган Пешич (13-8; Сербия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг (5 раундов по 5 минут)

3. Расим Мамедов (5-1; Украина) vs Сержиу Соуза (15-15; Бразилия)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

4. Cotruta Mihai (6-1; Молдова) vs Владимир Стрельченко (1-0; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

5. Фарес Зиам (6-2; Франция) vs Алексей Валивахин (11-7; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

6. Джонни Фрэчи (19-11; Франция) vs Андрей Красников (12-3; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

7. Эламан Додонов (4-2; Кыргызстан) vs Янис Геммури (5-1; Франция)

3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг

8. Джумабаев Эрлан (1-0; Кыргызстан) vs Евгений Завгородний (5-1; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

9. Алексей Заяц (4-0; Украина) vs Руслан Хажмурзаев (1-0; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

10. Ева Дуарте (1-0; Франция) vs Айгюль Кызы Абдувахид (Кыргызстан)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

11. Артём Таньшин (8-7; Украина) vs Артём Гордиенко (4-2; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

27 сентября 2017 года, Дворец спорта, Киев. Начало — в 19:00.