Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ММА-турнир WWFC 8 в Киеве. LIVE с 19:00

В киевском Дворце спорта состоится международный турнир по смешанным единоборствам

  • 27.09.2017 14:09
  • 81 просмотров
  • 0 комментария
Метки
wwfc.com
© wwfc.com

В рамках турнира пройдут 11 бескомпромиссных схваток, в двух из которых на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WWFC. Специальным гостем турнира станет звезда UFC из США Юрая Фэйбер.

Ведущие турнира - «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк и «Мисс-Украина 2017» Полина Ткач.

Файткард турнира WWFC 8:

1. Сергей Гузев (17-3; Украина) vs Леандро Биспо (7-4; Бразилия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг (5 раундов по 5 минут)

2. Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) vs Драган Пешич (13-8; Сербия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг (5 раундов по 5 минут)

3. Расим Мамедов (5-1; Украина) vs Сержиу Соуза (15-15; Бразилия)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

4. Cotruta Mihai (6-1; Молдова) vs Владимир Стрельченко (1-0; Украина) 

3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

5. Фарес Зиам (6-2; Франция) vs Алексей Валивахин (11-7; Украина) 

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

6. Джонни Фрэчи (19-11; Франция) vs Андрей Красников (12-3; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

7. Эламан Додонов (4-2; Кыргызстан) vs Янис Геммури (5-1; Франция)

3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг

8. Джумабаев Эрлан (1-0; Кыргызстан) vs Евгений Завгородний (5-1; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

9. Алексей Заяц (4-0; Украина) vs Руслан Хажмурзаев (1-0; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

10. Ева Дуарте (1-0; Франция) vs Айгюль Кызы Абдувахид (Кыргызстан)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

11. Артём Таньшин (8-7; Украина) vs Артём Гордиенко (4-2; Украина) 

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.