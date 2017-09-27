ММА-турнир WWFC 8 в Киеве. LIVE с 19:00

В рамках турнира пройдут 11 бескомпромиссных схваток, в двух из которых на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WWFC. Специальным гостем турнира станет звезда UFC из США Юрая Фэйбер.
Ведущие турнира - «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк и «Мисс-Украина 2017» Полина Ткач.
Файткард турнира WWFC 8:
1. Сергей Гузев (17-3; Украина) vs Леандро Биспо (7-4; Бразилия)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг (5 раундов по 5 минут)
2. Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) vs Драган Пешич (13-8; Сербия)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг (5 раундов по 5 минут)
3. Расим Мамедов (5-1; Украина) vs Сержиу Соуза (15-15; Бразилия)
3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг
4. Cotruta Mihai (6-1; Молдова) vs Владимир Стрельченко (1-0; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг
5. Фарес Зиам (6-2; Франция) vs Алексей Валивахин (11-7; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг
6. Джонни Фрэчи (19-11; Франция) vs Андрей Красников (12-3; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
7. Эламан Додонов (4-2; Кыргызстан) vs Янис Геммури (5-1; Франция)
3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг
8. Джумабаев Эрлан (1-0; Кыргызстан) vs Евгений Завгородний (5-1; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг
9. Алексей Заяц (4-0; Украина) vs Руслан Хажмурзаев (1-0; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
10. Ева Дуарте (1-0; Франция) vs Айгюль Кызы Абдувахид (Кыргызстан)
3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг
11. Артём Таньшин (8-7; Украина) vs Артём Гордиенко (4-2; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
Источник — Sport.ua
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