ММА-турнир WWFC 8 в Киеве. LIVE с 19:00

В рамках турнира пройдут 11 бескомпромиссных схваток, в двух из которых на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WWFC. Специальным гостем турнира станет звезда UFC из США Юрая Фэйбер.

Ведущие турнира - «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк и «Мисс-Украина 2017» Полина Ткач.

Файткард турнира WWFC 8:

1. Сергей Гузев (17-3; Украина) vs Леандро Биспо (7-4; Бразилия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг (5 раундов по 5 минут)

2. Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) vs Драган Пешич (13-8; Сербия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг (5 раундов по 5 минут)

3. Расим Мамедов (5-1; Украина) vs Сержиу Соуза (15-15; Бразилия)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

4. Cotruta Mihai (6-1; Молдова) vs Владимир Стрельченко (1-0; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

5. Фарес Зиам (6-2; Франция) vs Алексей Валивахин (11-7; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

6. Джонни Фрэчи (19-11; Франция) vs Андрей Красников (12-3; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

7. Эламан Додонов (4-2; Кыргызстан) vs Янис Геммури (5-1; Франция)

3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг

8. Джумабаев Эрлан (1-0; Кыргызстан) vs Евгений Завгородний (5-1; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

9. Алексей Заяц (4-0; Украина) vs Руслан Хажмурзаев (1-0; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

10. Ева Дуарте (1-0; Франция) vs Айгюль Кызы Абдувахид (Кыргызстан)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

11. Артём Таньшин (8-7; Украина) vs Артём Гордиенко (4-2; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг