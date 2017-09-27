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Церемония взвешивания участников турнира WWFC 8

Бойцы киевского турнира прошли процедуру взвешивания

  • 27.09.2017 14:52
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Церемония взвешивания участников турнира WWFC 8
26 сентября в ТРЦ «Ocean Plaza» состоялась официальная церемония взвешивания участников грандиозного международного турнира по смешанным единоборствам WWFC 8, который пройдёт 27 сентября в киевском Дворце спорта. В рамках искромётного шоу зрители станут свидетелями 11-ти увлекательных противостояний с участием известных мастеров ММА из Украины, Бразилии, Франции, Люксембурга, Сербии и Молдовы и Кыргызстана, а главным событием предстоящего праздника спорта сильных телом и духом станут два боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC. 
 

 
Результаты взвешивания участников WWFC 8:
 
(84 кг) Сергей Гузев (83,9 кг) — Леандро Биспо (83,9 кг)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг
(66 кг) Хасан Асхабов (66,2 кг) — Драган Пешич (66,1 кг)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг
Расим Мамедов (77,1 кг) — Сержиу Соуза (75,8 кг)
Джонни Фраши (66,3 кг) — Андрей Красников (66,3 кг)
Фарес Зиам (71,9 кг) — Алексей Валивахин (70,9 кг)
Янис Геммури (62 кг) — Умар-Али Акматов (62,1 кг)
Евгений Завгородний (58 кг) — Эрлан Джумабаев (58,1 кг)
Михаил Котруцэ (77,2 кг) — Владимир Стрельченко (76,2 кг)
Алексей Заяц (70 кг) — Руслан Хажмурзаев (66,3 кг)
Артём Таньшин (66,1 кг) — Артём Гордиенко (66,1 кг)
Ева Дурте (56,4 кг) — Айгюль Кызы Абдувахид (57,3 кг)
 
Непосредственно перед началом процедуры взвешивания специальный гость мероприятия, легенда ММА из США Юрайя Фэйбер принял участие в пресс-брифинге, ответив на вопросы о турнире и своём первом визите в Украину.
 
«Я хорошо знаю Хасана Асхабова, мы неоднократно тренировались в одном зале. Он очень талантливый боец, и я уверен, что в предстоящем поединке Хасан одержит победу. Мне очень понравился Киев, это очень красивый город, а ваша кухня просто великолепна. С удовольствием приеду сюда ещё раз в будущем», — сказал Фэйбер.
 
Турнир WWFC 8 состоится 27 сентября и начнётся в 19:00 в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1).

Источник — Sport.ua

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