WWFC 8: чемпионские титулы остаются в Украине

27 сентября 2017 года в киевском Дворце спорта отгремел грандиозный турнир по смешанным единоборствам WWFC 8, организованный беспрекословным лидером украинских ММА всемирной лигой World Warriors Fighting Championship. 11 пар бойцов подарили зрителям увлекательное 5-часовое адреналиновое путешествие, в котором присутствовали все неотъемлемые составляющие настоящего праздника боевых искусств: болевые и удушающие, нокдауны и нокауты, кровь и слёзы, горечь поражения и радость триумфа.









И всё это под аккомпанемент яркой шоу-программы с участием талантливого музыкального проекта «C’ROPE» и кавер-рок-группы High Score, исполнением рок-версии гимна Украины от Никиты Рубченко, обворожительными танцовщицами Pole Dance, а также обладательницей титула «Мисс-Украина 2017» Полиной Ткач, которая составила пару ведущих с главным ринг-анонсером страны Сергеем Брылем.

















UNDERCARD Несмотря на рабочий день и середину трудовой недели, трибуны Дворца спорта заполнились под завязку уже к первому поединку турнира. И шоу началось.

Ева Дурте (1-0; Франция) – SBM 3 (болевой приём на руку) – Айгюль Кызы Абдувахид (Кыргызстан)

Киевская публика прониклась любовью к женским поединкам на предыдущем турнире, WWFC 7, когда Светлана Гоцык и Саманта Жан-Франсуа устроили что-то потрясающее по накалу и зрелищности. Дурте и Абдувахид, однако, не последовали примеру предшественниц и действовали в гексагоне внимательно, с оглядкой на защиту. Спортсменка из Кыргызстана отчаянно пыталась поймать соперницу на размашистые свинги, но наносила удары слишком откровенно, буквально из-за спины, позволяя француженке вовремя принять соответствующие защитные меры. А вот ставка Дурте на тэйкдауны оказалась результативной: в каждом из раундов Ева переводила соперницу на покрытие и в итоге в заключительной пятиминутке заставила её капитулировать, проведя болевой приём на руку (рычаг локтя).

Артём Гордиенко (4-2; Украина) – ТКО 2 (технический нокаут) – Артём Таньшин (8-7; Украина)

Поединок, начавшийся с обоюдной разведки, перешёл в активную фазу после попытки Таньшина поразить соперника ударом коленом в прыжке, который прошёл мимо цели и привёл бойцов в партер. Там инициатива была уже на стороне Гордиенко, занявшего доминирующую позицию, хотя и Таньшин отметился попыткой провести болевой на руку. Вскоре после начала второго раунда события вновь перешли на покрытие клетки, где Гордиенко вновь расположился сверху, но на этот раз включил безответную ударку и тем самым вынудил рефери остановить бой.

Руслан Хажмурзаев (1-0; Украина) – ТКО 2 (технический нокаут) – Алексей Заец (4-0; Украина)

Бойцы начали с места в карьер, бросаясь друг на друга с ударами, но без существенного успеха. Постепенно поединок успокоился и перешёл в позиционное русло, где бойцы большую часть времени оставались на дистанции в ожидании действий друг друга. Во втором раунде картина наблюдалась примерно та же, с той разницей, что Хажмурзаев несколько раз жёстко попал в голову Алексея. Развязка, как для такого течения боя, наступила неожиданно: в одной из атак Руслан нанёс удары ногой и рукой, после чего Заец не смог продолжить сопротивление.

MAIN CARD

Михаил Котруцэ (6-1; Молдова) – UD 3 (по очкам единогласным решением судей) – Владимир Стрельченко (1-0; Украина)

Учитывая превосходство соперника в ударной технике и работе в стойке как таковой, Стрельченко при первой возможности вошёл в клинч, оттеснил молдаванина к сетке и попытался перевести вниз, но Котруцэ прекрасно отзащищался и сумел сохранить комфортное вертикальное положение. В стойке Михаил мощно обрабатывал переднюю ногу украинца лоу-киками, а начиная со второго раунда принялся также разряжать «обойму» с рук. Стрельченко много пропускал, его попытки перевести бой в горизонтальную плоскость ни к чему не приводили: Котруцэ если и давал себя уронить на покрытие, то сразу же поднимался и возвращал схватку в прежнее русло. Сил на то, чтобы переломить поединок в свою пользу, у Владимира уже не осталось, и молдаванин относительно спокойно довёл дело до уверенной победы по очкам.

Евгений Завгородний (5-1; Украина) – SBM 2 (болевой приём на руку) – Эрлан Джумабаев (1-0; Кыргызстан)

У Завгороднего не получилось сходу реализовать значительное превосходство в классе, хотя начал он ярко, обрабатывая дёрганного визави разнообразными ударами ногами. В итоге один из киков украинца пришёлся мимо, и Эрлан воспользовался ситуацией, чтобы перевести бой в партер. На покрытии киргиз в общем и целом доминировал, но без особого для себя результата. А на последних секундах раунда пропустил Завгороднего в фулл-маунт и был спасён от досрочного фиаско гонгом на перерыв. Впрочем, печальная участь не заставила себя ждать и пришла к Джумабаеву уже вскоре после начала второй пятиминутки. Эрлан вновь перевёл украинца в партер, но на этот раз пропустил Евгения в фулл-маунт ещё быстрее. Завгородний не стал тянуть резину и вынудил киргиза капитулировать, проведя рычаг локтя.

Янис Геммури (5-1; Франция) – SBM 1 (удушающий приём) – Умар-Али Акматов (1-0; Кыргызстан)

Акматов, принявший бой на коротком уведомлении (ещё накануне официальной процедуры взвешивания у Геммури значился другой соперник), бойко начал схватку, решив не затягивать с демонстрацией всех имеющихся козырей. Его размашистые боковые поначалу вызвали сложности у француза, пропустившего несколько совсем необязательных выпадов. Но Янис быстро приноровился к неудобному сопернику, проверил на прочность его корпус фронт-киком и коленом, оттеснил к сетке и, воспользовавшись превосходством в росте, взял на эффектный удушающий из стойки – гильотину. Акматов постучал в знак сдачи, но почему-то тут же принялся доказывать, что ничего такого не было и он готов продолжить сопротивление. Однако, изменить что-то было уже не в его силах: поезд безвозвратно ушёл.

Фарес Зиам (6-2; Франция) – ТКО 1 (технический нокаут) – Алексей Валивахин (11-7; Украина)

Также как и киргизский коллега в предыдущей паре, Валивахин согласился выйти на замену накануне турнира, и его также постигла неудача на старте боя. Хотя начал Алексей вполне прилично – провёл тэйкдаун и даже занял фулл-маунт, но непозволительно легко отдал инициативу. Спустя мгновение в доминирующей позиции оказался уже Зиам, и своего он не упустил. На голову Валивахина обрушилась серия ударов кулаками и локтями. Рефери вовремя остановил поединок – украинец был уже почти без чувств.

Андрей Красников (12-3; Украина) – MD 3 (по очкам большинством голосов судей) – Джонни Фраши (19-11; Франция)

Самый напряжённый бой вечера. Хотя начало не предвещало чего-то особенного: бойцы много финтили на дистанции, но атаковали редко, обмениваясь в основном лоу-киками. Обострение случилось за 30 секунд до гонга на перерыв, после того как Красников разрядил две классические двойки в голову и сдобрил их мидл-киком. Фраши не остался в долгу и ответил увесистым попаданием в голову, после чего в решительную атаку вновь пошёл украинец, порыв которого прервался вместе с завершением раунда.

Во второй пятиминутке события сразу стали разворачиваться поживее. Инициатором выступал Андрей, арсенал которого составляли двойки, разнообразные кики по этажам и удары коленями, тогда как француз по-прежнему предпочитал атаковать лоу-киками. Особенно украинцу удавались удары навстречу – одним из таких он усадил Джонни на пятую точку. В партере, впрочем, опытный Фраши не потерялся, хоть и пропустил несколько болезненных ударов в голову.

В третьем раунде у обоих бойцов были успешные моменты в стойке, Красников записал себе на счёт тэйкдаун, но в борьбе французу уступил. Джонни предпринял несколько попыток провести удушающий «треугольником», а в конце забрал спину украинца и был близок к тому, чтобы провести удушающий уже оттуда, но Андрей всё же продержался до гонга. За что был вознаграждён решением большинства судей.

Расим Мамедов (5-1; Украина) – MD 3 (по очкам большинством голосов судей) – Сержиу Соуза (15-15; Бразилия)

Расим без раскачки принялся охаживать бразильского гостя ногами и руками, но какими бы зрелищными ни выглядели действия украинца, желанного результата они ему не принесли. Соуза относительно спокойно переждал «бурю», стал работать первым номером, заняв центр гексагона, и отметился двумя тэйкдаунами. Второй раунд бразилец также начал с перевода Мамедова на покрытие, где сделал ставку не на удары, а на борьбу, основательно утомив Расима. Тем не менее, в дальнейшем украинец смог записать себе на счёт два тэйкдауна, после чего вернулся к работе вторым номером. Соуза наседал, пробивая ногой с разворота, но без какого-либо результата.

Третий раунд стал настоящим кошмаром для Мамедова. Он вновь оказался на покрытии, только теперь Сержиу перешёл в фулл-маунт, потом занял позицию за спиной и всадил множество безответных ударов в голову наглухо перекрывшегося украинца. Расим каким-то чудом выдержал побои и не позволил сопернику провести удушающий. Но ещё удивительнее стало его преображение в финале: вернувшись в стойку, Мамедов разрядил по бразильцу солидную серию ударов, которые тот явно почувствовал. Вопрос о победителе оставался открытым и держал публику в напряжении до самого последнего момента, и в итоге судьи большинством голосов провозгласили победу Расима.

MAIN EVENT

Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) – ТКО 1 (технический нокаут) – Драган Пешич (13-8; Сербия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг

Не хватающий с неба звёзд, но очень самобытный представитель Сербии Пешич сходу постарался удивить действующего чемпиона мира WWFC Асхабова нестандартным стилем, который основывается на эффекте неожиданности. Причём, кажется, что и сам Пешич не всегда знает, что будет делать в следующую секунду. Такие бойцы опасны тем, что к ним нельзя подготовиться, а можно только действовать по ситуации, полагаясь на инстинкты, рефлексы и мастерство. Хасан справился на отлично.





Спокойный и уверенный в себе, чемпион хладнокровно выжидал, пока Драган сам придёт к нему в руки. Серб пытался его раздёргать и поймать с наскока, попутно обращаясь к публике с призывами добавить децибел. Но стоило ему неосмотрительно сблизиться с Хасаном, как в ответ прилетел встречный в голову, и Драган упал на настил. Пешич быстро вернулся в стойку и вскоре попробовал пройти уже в ноги, но сделал это откровенно неудачно: и соперника не свалил, и сам распластался подле него в крайне невыгодном положении. Асхабов сполна воспользовался представившимся шансом и нанёс несколько ударов по практически беззащитному визави. Драган закрыл голову руками, явно не собираясь оказывать дальнейшее сопротивление, и рефери остановил поединок.

Сергей Гузев (17-3; Украина) – SBM 1 (удушающий приём) – Леандро Биспо (7-4; Бразилия)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг

Один из опытнейших бойцов ММА в Украине, 34-летний сумчанин Сергей Гузев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WWFC в полутяжёлой категории, устроив форменный мастер-класс для представителя знаменитой бразильской школы Леандро Биспо.





Непревзойдённый мастер партера, Гузев после непродолжительного обмена ударами в стойке провёл тэйкдаун и оказался в своей стихии, где бразильца не смогли спасти ни школа, ни гены, ни что-либо другое. Сергей методично крушил голову соперника увесистыми и крайне болезненными ударами локтями, пока Биспо, уворачиваясь, не отдал спину. Остальное было делом техники, с которой у сумчанина полный порядок. Классический удушающий приём из-за спины, Леандро стучит в знак сдачи, и титул WWFC в весе до 84 кг обретает владельца в лице Сергея Гузева.

До встречи на WWFC 9 в декабре!