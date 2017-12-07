WWFC 9: официальное взвешивание - 13 декабря

WWFC 9: Анонс официальной процедуры взвешивания

14 декабря в киевском Дворце спорта состоится турнир WWFC 9 от одного из наиболее стремительно прогрессирующих промоушенов всей Европы, всемирной лиги World Warriors Fighting Championship. В рамках главного действа в индустрии украинских ММА, пройдут 13-ть жарких схваток, в двух из которых на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Первые защиты поясов проведут украинцы Сергей «Полярный Медведь» Спивак и Светлана «Птица Феникс» Гоцык, оппозицию которым в клетке-гексагоне составят, соответственно, немец Бьорн «Газель» Шмайдеберг и словачка Симона «Маленькое Зло» Сукупова.

Официальная процедура взвешивания участников турнира состоится накануне шоу, 13 декабря, в Президентской ложе НСК «Олимпийский» (ул. Большая Васильковская, 55).

Начало — в 14:00.

На весы поднимутся следующие пары бойцов:

1. Дмитрий Красников (4-1; Украина) — Денис Томуз (2-1; Молдова)

3 раунда по 5 минут в весе до 84 кг

2. Алексей Олейник (11-13; Украина) — Морган Шаррье (7-5; Франция)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

3. Вугар Кяримов (8-3; Азербайджан) — Артём Таньшин (9-8; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

4. Жумабек Актилек (8-6; Кыргызстан) — Максим Ванелстрате (6-4; Франция)

3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

5. Александр Барабаш (6-1; Украина) — Олег Плотник (3-1; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

6. Максим Рябовол (4-0; Украина) — Магомед Озниев (6-0; Австрия)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

7. Александр Карпов (3-1; Житомир) — Абледь Рахман Дриаи (1-0; Алжир)

3 раунда по 5 минут в весе до 84 кг

8. Михаил Одинцов (9-1; Беларусь) — Кубаныч Абдисалам (7-2; Кыргызстан)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

9. Андрей Красников (13-3; Украина) — Т.В.А.

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

10. Михаил Котруцэ (7-1; Молдова) — Илимбек Токтогулов (5-1; Кыргызстан)

3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

11. Роман Долидзе (3-0; Грузия-Украина) — Хосе Августин Хименес Гарсиа (4-3; Испания)

3 раунда по 5 минут в весе до 93 кг

12. Светлана «Птица Феникс» Гоцык (9-3) — Симона «Маленькое Зло» Сукупова (6-5; Чехия)

Бой за титул чемпионки мира по версии WWFC в весе до 52 кг

13. Сергей «Полярный Медведь» Спивак (7-0; Украина) — Бьорн «Газель» Шмайдеберг (12-7-1; Германия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе свыше 93 кг