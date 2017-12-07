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WWFC 9: официальное взвешивание - 13 декабря

В Киеве состоится представительный турнир по смешанным единоборствам

  • 07.12.2017 13:48
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WWFC 9: официальное взвешивание - 13 декабря
 
 
 
WWFC 9: Анонс официальной процедуры взвешивания
 
14 декабря в киевском Дворце спорта состоится турнир WWFC 9 от одного из наиболее стремительно прогрессирующих промоушенов всей Европы, всемирной лиги World Warriors Fighting Championship. В рамках главного действа в индустрии украинских ММА, пройдут 13-ть жарких схваток, в двух из которых на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WWFC.
 
Первые защиты поясов проведут украинцы Сергей «Полярный Медведь» Спивак и Светлана «Птица Феникс» Гоцык, оппозицию которым в клетке-гексагоне составят, соответственно, немец Бьорн «Газель» Шмайдеберг и словачка Симона «Маленькое Зло» Сукупова.
 
Официальная процедура взвешивания участников турнира состоится накануне шоу, 13 декабря, в Президентской ложе НСК «Олимпийский» (ул. Большая Васильковская, 55).
Начало — в 14:00.
 
На весы поднимутся следующие пары бойцов:
 
1. Дмитрий Красников (4-1; Украина) — Денис Томуз (2-1; Молдова)
3 раунда по 5 минут в весе до 84 кг
2. Алексей Олейник (11-13; Украина) — Морган Шаррье (7-5; Франция)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
3. Вугар Кяримов (8-3; Азербайджан) — Артём Таньшин (9-8; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
4. Жумабек Актилек (8-6; Кыргызстан) — Максим Ванелстрате (6-4; Франция)
3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг
5. Александр Барабаш (6-1; Украина) — Олег Плотник (3-1; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг
6. Максим Рябовол (4-0; Украина) — Магомед Озниев (6-0; Австрия)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
7. Александр Карпов (3-1; Житомир) — Абледь Рахман Дриаи (1-0; Алжир)
3 раунда по 5 минут в весе до 84 кг
8. Михаил Одинцов (9-1; Беларусь) — Кубаныч Абдисалам (7-2; Кыргызстан)
3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг
9. Андрей Красников (13-3; Украина) — Т.В.А.
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
10. Михаил Котруцэ (7-1; Молдова) — Илимбек Токтогулов (5-1; Кыргызстан)
3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг
11. Роман Долидзе (3-0; Грузия-Украина) — Хосе Августин Хименес Гарсиа (4-3; Испания)
3 раунда по 5 минут в весе до 93 кг
12. Светлана «Птица Феникс» Гоцык (9-3) — Симона «Маленькое Зло» Сукупова (6-5; Чехия)
Бой за титул чемпионки мира по версии WWFC в весе до 52 кг
13. Сергей «Полярный Медведь» Спивак (7-0; Украина) — Бьорн «Газель» Шмайдеберг (12-7-1; Германия)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе свыше 93 кг
 

Источник — Sport.ua

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