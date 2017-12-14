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WWFC 9: официальное взвешивание состоялось

Сегодня в Киеве пройдет грандиозный турнир по смешанным единоборствам

  • 14.12.2017 12:24
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WWFC 9: официальное взвешивание состоялось
13 декабря в Президентской ложе НСК «Олимпийский» состоялась официальная процедура взвешивания участников масштабного международного турнира по смешанным единоборствам WWFC 9, который пройдёт 14 декабря в киевском Дворце спорта. В рамках увлекательного файткарда из 12-ти поединков выступят признанные мастера боевых искусств из Украины, Чехии, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Франции, Австрии, Алжира и Кыргызстана, а главным событием популярнейшего бойцовского шоу Украины станет бой за титул чемпионки мира по версии WWFC между Светланой «Птицей Феникс» Гоцык (9-3) и Симоной Сукуповой (6-5).
 
К сожалению, в самый последний момент сорвался второй титульный поединок турнира, в котором украинец Сергей «Полярный Медведь» Спивак должен был впервые защищать звание чемпиона в тяжёлом весе – его соперник Бьорн Шмайдеберг из Германии был вынужден отказаться от путешествия в Украину из-за болезни.
 
В этой связи статус второго по значимости поединка предстоящего турнира перешёл к противостоянию белоруса Михаила Одинцова (9-1) и Амирали Жороева (3-0) из Кыргызстана, победитель которого станет претендентом на титул чемпиона мира WWFC в весе до 66 кг, принадлежащий Хасану Асхабову.
 
Особое внимание также приковано к бою украинского грузина Романа Долидзе (3-0), на всех парах мчащегося к титулу в полутяжёлой категории, против киргиза Амирали Жороева (3-0). На кону не только продвижение на пути к чемпионскому бою, но и возможность сохранить послужной список чистым от поражений.
 
Результаты взвешивания участников WWFC 9:
 
1. Дмитрий Красников (84,2 кг) — Денис Томуз (83,8 кг)
 
2. Алексей Олейник (65,7 кг) — Морган Шаррье (66,3 кг)
 
3. Вугар Кяримов (66,3 кг) — Артём Таньшин (66,2 кг)
 
4. Жумабек Актилек (75,7 кг)  — Максим Ванелстрате (75,3 кг)
 
5. Александр Барабаш (56,9 кг) — Олег Плотник (57 кг)
 
6. Андрей Красников (66,3 кг) — Артём Будур (65,7 кг)
 
7. Максим Рябовол (66,3 кг) — Магомед Озниев (66,3 кг)
 
8. Александр Карпов (83,8 кг) — Абледь Рахман Дриаи (84,3 кг)
 
9. Михаил Котруцэ (76,8 кг) — Илимбек Токтогулов (75,7 кг)
 
10. Роман Долидзе (91,8 кг) — Амирали Жороев (91,7)
 
11. Михаил Одинцов (69,9 кг) — Кубаныч Абдисалам (69,8 кг)
 
12. Светлана «Птица Феникс» Гоцык (52,3 кг) — Симона «Маленькое Зло» Сукупова (51,9 кг)
 
Непосредственно перед официальной процедурой взвешивания состоялся брифинг руководства лиги и главных действующих лиц грядущего шоу.
 
Владимир Тесля, президент WWFC: «К сожалению, в спорте бывает, что во время подготовки у бойцов падает иммунитет, и вчера ночью мы узнали, что соперник Спивака получил воспаление лёгких и не сможет принять участие в поединке. Этот бой мы перенесли на следующий турнир, который состоится 3 февраля. В уходящем году нам удалось реализовать на практике всё, что было запланировано, но на перспективу у нас ещё очень много работы, поэтому будем продолжать двигаться вперёд к нашей цели. Планы на 2018-й год у нас грандиозные».
 
Денис Перч, вице-президент WWFC: «Мы старались сделать как можно больше дополнительных мест, и, скорее всего, завтра у нас опять будет аншлаг. Свободных мест практически не осталось, и продажи билетов по-прежнему стремительно идут. Трансляция турнира состоится на телеканале «НТН». Денис Беринчик? Вопрос с его поединком по правилам ММА остаётся открытым, и мы приложим все усилия, чтобы один из ярчайших украинских бойцов испытал себя в другом виде».
 
Владимир Шемаров, спортивный директор WWFC: «Мы целенаправленно работаем, чтобы файткарды на наших турнирах радовали публику яркими противостояниями, и зрители получали максимальное удовольствие. Ищем по всему миру хороших бойцов и сводим между собой примерно равных по силе и уровню. Если говорить об украинских бойцах, пожалуй, на предстоящем турнире особо стоит обратить внимание на украинскую пару Андрей Красников – Артём Будур, а также противостояние непобеждённых Магомеда Озниева из Австрии и Максима Рябовола из Украины. Также у нас будет шикарный претендентский бой между представителями Беларуси и Кыргызстана, победитель которого на февральском турнире встретится с чемпионом Хасаном Асхабовым. Ну а лично для меня, наверное, наибольший интерес завтра представляет титульный бой Светланы Гоцык, которая в прошлый раз порадовала публику не только Дворца спорта, но и всей Украины».
 
Светлана Гоцык: «Я отлично подготовилась к бою, удалось выполнить весь запланированный объём работы, и завтра всё покажу на деле. Я знаю сильные и слабые стороны соперницы, завтра мы покажем очень хороший бой. Хотелось бы больше поработать в стойке, но всё будет зависеть от поединка, поэтому я готова работать и в стойке, и в борьбе».
 
Роман Долидзе: «Дополнительной ответственности в связи с тем, что мой бой станет одним из главных на турнире, я не чувствую – готов сражаться, как и всегда. Единственное, если честно, очень неприятно, что у меня вновь в последний момент поменялся соперник. Настраиваешься на одно, а потом приходится менять план на бой. Впрочем, я в этом не вижу ничего нестандартного, в нашем спорте такие вещи иногда случаются. Нового соперника я в деле пока не видел, но команда получила задание просмотреть его бои, как он работает и на чём специализируется, так что вечером всё разберём, и я буду более детально всё знать. Если будут проблемы – буду использовать борьбу. Конечно, в моих планах значится борьба за титул чемпиона WWFC, я ради этого и для этого здесь нахожусь, это моя основная цель».

Источник — Sport.ua

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