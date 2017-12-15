Светлана Гоцык защитила чемпионский титул по версии WWFC

14 декабря 2017 года в киевском Дворце спорта прошёл масштабный турнир по смешанным единоборствам WWFC 9, организованный безоговорочным лидером украинских ММА, одним их сильнейших европейских промоушенов – всемирной лигой World Warriors Fighting Championship.

12 бескомпромиссных поединков с участием самобытных, колоритных, жаждущих триумфа бойцов из Украины и самых разных уголков мира порадовали достопочтенную публику продолжительным экшеном со всеми непременными элементами настоящего праздника смешанных единоборств. Изюминкой же шоу-программы, которая также включала в себя выступление обворожительных девушек из группы поддержки ReD Foxes и сет от Dj Nana, было представлено первое исполнение гимна WWFC талантливым украинским рэпером Yarmak’ом.

Главным событием турнира стала первая защита титула чемпионки мира по версии WWFC украинкой Светланой «Птицей Феникс» Гоцык от настойчивых притязаний чешки Симоны Сукуповой по прозвищу «Маленькое Зло», которое предваряли два претендентских поединка, а также выступления предельно мотивированных соискателей чемпионских титулов в лице Андрея Красникова и Романа Долидзе.

Но обо всём по порядку.

UNDERCARD

Дмитрий Красников (4-1; Украина) — ТКО 3 (технический нокаут) — Денис Томуз (2-1; Молдова)

Харьковчанин Красников первым заявил о притязаниях на победу, начав встречу с точного джеба, за которым последовал клинч. Дмитрий оттеснил молдавского соперника к сетке и попробовал перевести на покрытие, но Томуз продемонстрировал отменную защиту. После продолжения боя в стойке украинцу удалось отметиться несколькими попаданиями справа и, немного выбив Дениса из равновесия, под конец раунда он всё-таки записал на свой счёт тэйкдаун. Во второй пятиминутке Красников ещё несколько раз переводил Томуза вниз и незадолго до гонга был близок к тому, чтобы провести удушающий из-за спины, но время раунда истекло раньше. И всё же Дмитрию удалось не доводить противостояние до решения судей. Практически обессиленный, в третьем отрезке он провёл ещё один тэйкдаун и вышел в фулл-маунт, вынудив молдаванина перевернуться на живот. Красников извлёк из благоприятной ситуации максимум, принявшись беспрепятственно вбивать в голову оппонента удар за ударом, и рефери ничего не оставалось, кроме как остановить поединок.

Морган Шаррье (7-5; Франция) — ТКО 2 (технический нокаут) — Алексей Олейник (11-13; Украина)

Шаррье и Олейник без раскачки бросились друг на друга, показав стремление побыстрее покинуть клетку с положительным для себя результатом, но успеха первым добился украинский боец, которому удалось перевести соперника вниз. Тем не менее, в партере француз не потерялся и сразу попробовал провести болевой на ногу, на что Олейник ответил попыткой рычага локтя. Позже Алексей провёл ещё один тэйкдаун, но на покрытии вновь доминировал Морган. Во втором раунде преимущество вновь было за Шаррье, который, находясь в партере, занял выгодную позицию сверху и принялся обрабатывать голову украинца болезненными ударами локтем. Уходя от неприятностей, Олейник перевернулся на живот, и француз перешёл к ещё более массированному наступлению, обрушив на голову жертвы серию ударов кулаками. Защищаться Алексей уже не мог и потому предпочёл постучать в знак капитуляции.

Вугар Кяримов (8-3; Азербайджан) — КО 1 (нокаут) — Артём Таньшин (9-8; Украина)

Украинец рискнул и уже на первых секундах схватки предпринял смелую попытку неприятно удивить соперника, исполнив довольно редкую подсечку ногами из стойки. Вряд ли Кяримов ожидал подобного, но, тем не менее, сумел не только сохранить вертикальное положение, но и воспользоваться оплошностью Артёма. Азербайджанец сразу перешёл в наступление, сбросил болевой захват Таньшина на руку и вколотил в голову лежащего на спине визави несколько безответных ударов из стойки. Артём начал отключаться, и рефери тут же остановил бой.

Жумабек Актилек (8-6; Кыргызстан) — ТКО 2 (технический нокаут) — Максим Ванелстрате (6-4; Франция)

В отличие от предыдущих пар, эта начала выяснение отношений осторожно, обмениваясь разве что редкими выпадами ногами с безопасного расстояния. Тем неожиданнее оказался спурт Жумабека в середине раунда, результатом которого стал левый прямой во французский подбородок. Ванелстрате упал, но сумел быстро восстановиться от потрясения и сбросил многочисленные попытки киргиза провести болевой или удушающий. Во втором раунде бойцы вновь не спешили переходить к активным действиям, но если Максим откровенно опасался соперника, то Актилек выжидал благоприятный момент для спурта. В итоге ему удалось усыпить бдительность француза и потрясти ещё одним ударным наскоком. Ванелстрате отступил в сетке, где принял ещё несколько ударов в голову, и медленно сполз на настил, что послужило отчётливым сигналом для рефери, что встречу лучше прекратить.

MAIN CARD

Александр Барабаш (6-1; Украина) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Олег Плотник (3-1; Украина)

Бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 57 кг

Первый поединок основного карда турнира стал претендентским, и высокие ставки напрямую отразились на действиях бойцов из Украины. Ни Барабаш, ни Плотник не рисковали, выжидая до верного и ведя позиционное противостояние на дальней дистанции. Если в первом раунде результативных попыток с обеих сторон был минимум, то во втором Александр отметился смачным лоу-киком, сбив соперника с ног, а также бэкфистом и плотным левым в голову под занавес пятиминутки. Он попытался развить успех аналогичными выпадами, но Плотник к этому был уже готов и больше себе оплошностей в защите не позволил. В начале третьего раунда Олег инициировал клинч и сумел оказаться в партере сверху, однако без какого-либо результата. В стойке Барабашу удалось положить в цель ещё несколько левых и правых, а Плотник записал в актив тэйкдаун. В целом Александр, воспользовавшись превосходством в опыте, сделал для победы ровно столько, сколько было необходимо, и она получилась хоть и не простой, но заслуженной. Единогласное решение судей в пользу Барабаша.

Андрей Красников (13-3; Украина) — ТКО 2 (технический нокаут) — Артём Будур (4-4; Украина)

До турнира оставалось несколько дней, а потенциальный претендент на чемпионский титул Андрей Красников остался без соперника. К счастью, планомерная и продолжительная подготовка спортсмена не оказалась напрасной – на замену в последний момент согласился выйти Артём Будур. Который, нельзя не отдать ему должное, сделал всё, чтобы оказать достойное сопротивление явному фавориту. Опытный Красников предпочёл присмотреться к сопернику, но как только представилась возможность, сразу же вонзил разящий правый в голову. Будур упал и был потрясён, но продержался до гонга, избежав существенных неприятностей в партере. Во втором раунде Артём связал Дмитрия в клинче и оттеснил к сетке, осуществляя контроль, но потерял позицию и позволил Красникову перехватить инициативу. Дмитрий провёл тэйкдаун и после продолжительного соперничества на покрытии всё-таки сковал соперника. В голову Будура тут же один за другим стали прилетать безответные удары, на что рефери отреагировал единственно правильным образом, остановив поединок.

Магомед Озниев (6-0; Австрия) — SBM 1 (удушающий приём) — Максим Рябовол (4-0; Украина)

Рябовол смело пошёл вперёд и был вознаграждён несколькими попаданиями в голову, после одного из которых у Озниева открылось неприятное рассечение над правым глазом. Максим прижал Магомеда к сетке, но неосмотрительно позволил тому провести эффектный бросок через бедро. Находясь под соперником, Рябовол не занимался выживанием и всё время искал возможность осложнить Озниеву жизнь, проводя короткие удары и даже попытавшись провести удушающий ногами. Однако, признанный мастер борьбы из Австрии улучил момент и захватил шею украинца в гильотину, вынудив Максима постучать в знак сдачи. Получив из рук гексагон-анонсера Сергея Брыля микрофон для завершающего слова, Магомед изъявил желание помериться силами в ММА со звездой украинского бокса Денисом Беричником, который ранее сам не исключил, что в скором времени может испытать себя в смешанных единоборствах. Беринчик находился рядом и не только подтвердил готовность к такому повороту в карьере, но и вышел в клетку приветствовать потенциального соперника.

Абдель Рахман Дриаи (1-0; Алжир) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Александр Карпов (3-1; Украина)

Бойцы не спешили демонстрировать друг другу и собравшимся на трибунах зрителям все козыри и заготовки, дожидаясь активных действий и, главным образом, ошибок друг от друга. Выдержки в этом плане больше оказалось у Рахмана, который несколько раз перехватил атаки украинца ногами и в конечном итоге сделал подсечку, уложив Александра в горизонтальное положение. Расположившись сверху, алжирец пробовал провести болевой, а потом атаковать лежащего визави из стойки, но никак не мог подобраться на удобное для атаки расстояние. А оказавшись в фулл-маунте был остановлен гонгом на перерыв. Во втором и третьем раундах Рахман вновь доминировал в партере, не раз заходил в фулл-маунт, но действовал при этом сумбурно – складывалось впечатление, что он и сам до конца не знает, что и как именно хочет сделать. Тем не менее, для закрепления превосходства на судейской карте этого оказалось достаточно – единогласное решение арбитров в пользу алжирца.

Михаил Котруцэ (7-1; Молдова) — ТКО 1 (технический нокаут) — Илимбек Токтогулов (5-1; Кыргызстан)

Котруцэ завоевал симпатии украинской публики ещё на сентябрьском турнире, устроив зрелищное (и победное для себя) 3-раундовое побоище с Владимиром Стрельченко. На этот раз продолжительного действа не получилось, но вышло традиционно для поединков с участием Михаила ярко. Неистовый молдавский боец сразу же принялся «убивать» ноги своего киргизского оппонента мощнейшими лоу-киками. Несколько из них Токтогулов выдержал, но надолго его запаса прочности не хватило. Уже вскоре после начала боя он сильно захромал на одну ногу и всем своим видом показал, что продолжать не может и не хочет.

MAIN EVENT

Роман Долидзе (3-0; Грузия) — ТКО 1 (технический нокаут) — Амирали Жороев (3-0; Казахстан)

Долидзе готовился к бою с испанцем Хосе Августином Хименесом, но тот по воле обстоятельств в последний момент выбыл из турнира, и организаторам в спешном порядке пришлось искать замену. На коротком уведомлении бой принял казахстанец Амирали Жороев, но достойный поступок не стал залогом достойного сопротивления. Класс Долидзе, претендующего на титул чемпиона WWFC в полутяжёлом весе, оказался существенно выше. Вместе со значительным превосходством в габаритах и физической мощи это обусловило печальную для Жороева участь уже в первом раунде. Роман дважды переводил его в партер, и если после первого падения Амирали смог вернуться на ноги, то второе оказалось фатальным: Долидзе перешёл в решительное наступление и забил соперника, беспомощно укрывшего голову руками, до технического нокаута.

Михаил Одинцов (9-1; Беларусь) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Кубаныч Абдисалам (7-2; Кыргызстан)

Бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 70 кг

Заметно уступая сопернику в размерах и физической силе, Одинцов разумно не стал испытывать судьбу и обмениваться ударами, а сделал ставку на постоянные передвижения по всему периметру гексагона. Благо, работа ног у него завидная, и прямолинейный Абдисалам при всём желании не поспевал за мобильным визави. Михаил свёл действия в атаке к минимуму, но его КПД при этом оставался на очень высоком уровне – практически каждый выпад белоруса, будь то удар или захват, оказывался результативным. При этом, пока сил было в избытке, Одинцову удавалось переводить массивного соперника на настил силовыми амплитудными бросками. Когда же усталость стала давать о себе знать, Михаил положился на превосходство в технике и продолжал множить тэйкдауны уже за счёт грамотного выбора позиции и момента для атаки. Кубаныч был настойчив и до конца представлял угрозу, но так и не смог поймать вёрткого соперника на разящее попадание. Одинцов взял верх единогласным решением судей и тем самым завоевал право оспорить титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 70 кг, принадлежащий Хасану Асхабову. Чемпион, присутствовавший на турнире в качестве зрителя, вышел в клетку и поздравил Михаила с победой. А заодно и встретился с ним лицом к лицу в боевых стойках, предвещая будущее сражение.

Светлана Гоцык (9-3) — SD 5 (по очкам раздельным решением судей) — Симона Сукупова (6-5; Чехия)

Бой за титул чемпионки мира по версии WWFC в весе до 52 кг

После того как стало известно, что бой Сергея Спивака против Бьорна Шмайдеберга срывается из-за болезни последнего, роль единственного хэдлайнера турнира WWFC перешла к Светлане Гоцык – фаворитка болельщиков защищала чемпионский титул в поединке против чешки Симоны Сукуповой. И надо же такому случиться, что бой с участием украинской «Птицы Феникс» вновь стал главным украшением бойцовского шоу.

Как тут не вспомнить, что титул достался Гоцык в июне уходящего года на WWFC 7 по итогам выдающегося по зрелищности и накалу побоища с француженкой Самантой Жан-Франсуа, которое украинка неимоверными усилиями завершила досрочной победой в пятом раунде.

Поединок с Сукуповой получился другим по наполнению, но сравнимым по накалу. Инициатива вновь переходила от одной спортсменки к другой, бой изобиловал яркими эпизодами, а зашкаливающая интрига держала публику на пределе нервного напряжения вплоть до последней секунды финального раунда.

Светлана сознательно отдала претендентке центр клетки, отрабатывая на отходах и смещениях встречными прямыми и боковыми через руку. Украинка работала выверено, без суеты, отправляя в копилку эпизод за эпизодом. Сукупова зачастую попросту не успевала выбросить что-то в ответ, а временами просто не дотягивалась до подвижной чемпионки. Гоцык действовала от положения и по ситуации, уверенно контролируя происходящее в шестиугольнике.

Однако, один из выпадов чешки всё же оказался успешным, и её мощный правый в голову отправил Светлану в нокдаун. Симона накрыла украинку в партере, почти не предпринимая попыток развить успех, но при этом не позволяя Гоцык подняться, поскольку понимала, что в стойке чемпионка чувствует себя увереннее. В итоге рефери сам поднял спортсменок, и Светлана сразу устремилась в клинч, чтобы восстановить силы.

Почувствовав уверенность, начиная с третьего раунда Сукупова ещё настойчивее пошла вперёд, перестав обращать внимание на встречные попадания украинки. Чешка отметилась мощным попаданием колена в корпус, Гоцык провела блестящий апперкот в челюсть из нырка и записала в актив тэйкдаун, которым погасила решительный наступательный порыв соперницы.

В четвёртом раунде Симона, кажется, стала ещё активнее, продолжая удивлять отменной выносливостью. Она буквально осыпала чемпионку ударами, причём уже не только руками, но и ногами, и коленями, как в корпус, так и в голову. Эта пятиминутка однозначно ушла к ней.

Окончательный и бесповоротный перелом? Как бы не так! Из последних сил Гоцык рубится с соперницей в начале пятого раунда, хватает ногу Сукуповой и делает подсечку, но даёт подняться. Симона отвечает своим тэйкдауном, Светлана выходит на удушающий, но чешка выскальзывает из захвата и вновь бросается в наступление. Украинка бросает точные встречные слева и справа, которые претендентка по-прежнему словно не замечает. Уже на финише Гоцык проходит в ноги и на последних секундах всё же валит Сукупову на покрытие. Отличный раунд, превосходный бой!